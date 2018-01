Girona assessorarà els veïns de diferents barris pels talls de llum

L'Ajuntament de Girona assessorarà les persones afectades per talls de llums a diferents barris de Girona. Les sessions informatives començaran a Taialà i a Germans Sàbat i es preveu que en les properes setmanes es facin també en altres zones de la ciutat, com al barri del Pont Major, a Pedret o a Torre Gironella, on també hi ha hagut queixes.

El vicealcalde, Eduard Berloso, ha destacat que el compromís municipal amb els ciutadans és «fer arribar els problemes a la Generalitat i a la companyia elèctrica pertinent perquè se'n trobin les causes i s'hi posi solució el més aviat possible».

La primera sessió d'informació i assessorament a la ciutadania es farà avui dimecres, 31 de gener, a partir de les 9 del matí, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de la Llar de Gent Gran de Taialà. El regidor de Taialà i Germans Sàbat, Joan Alcalà, acompanyat d'un tècnic municipal, informarà directament els veïns i les veïnes que hagin estat afectats per talls de llum en les darreres setmanes.



Escoltar cas a cas

«Darrerament des de l'Ajuntament hem rebut diverses queixes de veïns de diferents barris de la ciutat sobre incidències en el subministrament elèctric de les seves llars i, sobretot, a causa de talls de llum. És per això que des del consistori ens volem posar al seu costat, escoltar-los i estudiar cas a cas per assessorar-los de la millor manera», ha indicat Alcalà.