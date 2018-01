Madrenas renuncia al sou d'alcaldessa de Girona mentre sigui diputada

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha renunciat al seu sou d'alcaldessa mentre sigui diputada al Parlament, tal com van fer en el seu moment els seus antecessors Carles Puigdemont i Joaquim Nadal. D'aquesta manera, Madrenas renunciarà al salari de 68.500 euros anuals que tenia al capdavant de l'Ajuntament i passarà a cobrar exclusivament del Parlament.

El seu salari base com a diputada són 2.871 euros mensuals, al qual se li han de sumar diversos complements: el que cobrarà, segur, és el de desplaçaments, que són 28.002 euros anuals per als diputats que resideixin a una distància d'entre 80 i 191 quilòmetres de Barcelona, com és el cas. També se li sumaran altres retribucions pertinents en cas que ocupi càrrecs en comissions o dins del grup parlamentari.

D'altra banda, Madrenas ha anunciat que el 17 de gener va abandonar el Consell Comarcal del Gironès. El seu lloc serà ocupat pel tinent d'alcalde de Girona Joan Alcalà.

Davant d'aquesta nova etapa que comença al Parlament, Madrenas s'ha mostrat convençuda que el municipialisme és "una peça clau per fer aquest nou país", i sobretot, per "garantir la cohesió social que mai hem de perdre". Tot i això, assegura que la seva dedicació a l'Ajuntament "continuarà sent absoluta" i que seguirà tirant endavant el seu projecte de ciutat, "que es basa en posar les persones al capdavant i definir una Girona integrada i compacta".