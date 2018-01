Les obres del pati de l'escola Eiximenis finalitzaran un mes més tard del previst

Els treballs del nou pati de l'escola Eiximenis de Girona hauran d'estar acabats el 28 de febrer, és a dir, un mes més tard del que es preveia inicialment. L'Ajuntament ha hagut de prorrogar el termini d'execució de les obres perquè encara queden alguns treballs per fer, tot i que la major part de l'obra, que va començar al juliol, ja es troba enllestida. La previsió del consistori és que els nens i nenes puguin començar a utilitzar el nou espai a partir del 28 de febrer i aprofitar les vacances de Setmana Santa per acabar de polir alguns detalls que quedaran. La comunitat educativa ja ha estat informada i la setmana passada se'ls va fer una visita d'obres.

Els treballs, que van començar al mes de juliol, serveixen per modernitzar l'equipament, que patia alguns dèficits degut a la seva antiguitat. A més, també s'ha ampliat: després que la subdelegació del Govern es negués a cedir espai per a poder fer el pati més gros, l'Ajuntament va optar per construir un cobert amb una pista esportiva a sobre, amb la col·locació d'una malla perimetral i la construcció de dues escales d'accés.

El projecte també consisteix en traslladar els serveis higiènics que es troben al mig del pati i la construcció d'un pas cobert que connecti els nous espais amb l'edifici de l'escola. La part de sota, a nivell de carrer, es convertirà en un espai polivalent on es preveuen fer diverses activitats.

Els treballs es van adjudicar a l'empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada per 432.945 euros. El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, explica que han anat a bon ritme i que estan satisfets amb el treball de l'empresa, però que les tasques s'ha hagut d'allargar un mes el termini d'execució perquè hi ha hagut petits retards a causa de qüestions de poca importància com ara l'enllumenat de la pista -el que estava previst no oferia prou llum i s'ha hagut de modificar- o la xarxa de clavegueram. Per aquest motiu, l'empresa ha demanat que s'allargui un mes el termini per a finalitzar els treballs, cosa que l'Ajuntament va aprovar en la junta de govern de divendres passat.

D'altra banda, Alcalà ha indicat que, malgrat que els infants puguin començar a utilitzar el nou pati a partir ja de l'1 de març, encara quedaran alguns petits treballs per finalitzar que són de potestat municipal, com ara la reposició de la sorrera. Per aquest motiu, el consistori té previst utilitzar les vacances de Setmana Santa per a finalitzar-los.

Segons va inicar Alcalà en el moment de començar les obres, els treballs permetran fer un major «aprofitament de l'espai, ja que és una escola que disposa de poc pati i amb aquesta actuació podran disposar d'una pista coberta».