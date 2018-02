Girona compra sis pisos per 300.000 euros per destinar a lloguer social

L'Ajuntament de Girona ha comprat sis pisos al barri de Sant Narcís per destinar-los a lloguer social per un import total de 300.000 euros gràcies al dret de tempteig i retracte. D'aquesta manera, el consistori intenta suplir les mancances en la borsa de lloguer social que hi ha a la ciutat, ja que encara són pocs els propietaris particulars que decideixen cedir les seves vivendes perquè l'administració les pugui destinar a lloguer social.

El dret de tempteig i retracte estableix que, en les operacions de compra d'habitatges procedents d'execució hipotecària, l'entitat financera ha de comunicar la venda a la Generalitat i els ajuntament, que tindran preferència per comprar-los per destinar-los a lloguer social. En el cas de la ciutat de Girona, l'Ajuntament ja va comprar fa temps una vivenda per aquest mètode al barri de Santa Eugènia, mentre que ara n'ha adquirit sis de cop a Sant Narcís. Es tracta d'unes vivendes que havien estat ocupades i que ara les ha aquirit l'Ajuntament per uns 300.000 euros. Segons ha explicat la regidora d'Igualtat i Drets Socials, Eva Palau, el consistori preveu tenir-los disponibles en tres o quatre mesos.

D'aquesta manera, l'Ajuntament intenta fer front al dèficit d'habitatge de lloguer social que té la ciutat. Una xarxa que costa d'ampliar, ja que, segons indica Palau, encara hi ha pocs propietaris que decideixin cedir els seus pisos a l'administració perquè es destinin a lloguer social, malgrat que aquest sistema els garanteix diverses garanties. En molts casos, però, prefereixen posar-los al lloguer lliure, ja que en poden treure més rendiment, o queden buits. També és complicat aconseguir que les entitats bancàries cedeixin buits per a lloguer social.

Cal tenir en compte, a més, que segons un informe presentat recentment pel consistori sobre com mobilitzar els 772 pisos buits que hi ha a la ciutat, una bona part de les vivendes sense ocupar que hi ha a Girona són de petits propietaris (384), però també hi ha disset grans tenidors que tenen un 28% del total.

El mateix document apunta que en els darrers anys han augmentat les dificultats que pateixen moltes llars per accedir a una vivenda. En aquest sentit, apunta que la crisi econòmica que va començar l'any 2007 ha suposat el descens de les rendes familiars per a moltes llars, i a Girona, aquesta situació s'ha vist agreujada per un augment progressiu dels preus de lloguer, així com la reducció de la mobilitat en aquest àmbit i, en determinades zones, el fet que alguns habitatges principals s'hagin acabat destinant a ús turístic.

Pla d'habitatge per al 2019-2029

Per aquest motiu, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va anunciar fa uns dies que el consistori impulsarà un pacte local d'habitatge per al període 2019-2029, amb l'objectiu de preveure i garantir l'accessibilitat a l'habitatge en tres contextos: pisos d'emergència, pisos per a lloguer social i pisos de lloguer accessible.