Girona crea un espai web per mostrar "la mecànica del terror" del primer franquisme a la ciutat

L'Ajuntament de Girona ha creat un espai web pioner a Catalunya per fer evident "la mecànica del terror" dels primers anys del franquisme. La pàgina posa a disposició tant de neòfits com d'investigadors la informació digitalitzada sobre els judicis sumaríssims i els afusellaments a la ciutat, a més d'incloure per primer cop els expedients d'aquells treballadors municipals a qui el Règim va sancionar (basant-se en criteris tan arbitraris com el fet d'haver posat els noms de Llibert o Harmonia als seus fills).

"A tots ells, a més, se'ls va obligar a dur a terme actes d'acatament i submissió a la legalitat", ha explicat l'arxiver municipal Joan Boadas. Precisament, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha posat l'accent en què aquella "repressió lamentable" té paral·lelismes amb l'actualitat. Madrenas ha recordat com la maquinària del franquisme "va vestir" la repressió de "legalitat" amb una "burocràtica i rigor tècnic extraordinaris". "Això ens recorda els moments actuals, i ens fa entendre la diferència entre legalitat i justícia", ha dit.

