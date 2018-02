«No provocar, no marxar de casa, mantenir relacions cada dia i no ser rebel»

L'Audiència de Girona va celebrar ahir al matí un judici contra un home acusat d'un delicte de maltractament habitual a la seva exparella, un d'agressió sexual i dos de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica. El ministeri fiscal sosté que l'acusat tenia totalment sotmesa la víctima durant els tres mesos que va durar la relació, i per tot això se li demana un total de 17 anys de presó. La defensa en demana l'absolució.

Des del desembre del 2014 i fins a l'abril del 2015, l'acusat hauria estat controlant tots els aspectes de la vida de la dona. No la deixava sortir sola de casa, la maltractava, li controlava el mòbil i la ridiculitzava en algunes ocasions, tal com relaten els escrits del ministeri fiscal i com va verificar ella mateixa durant la seva declaració.



Un control absolut

En la jornada d'ahir, la víctima va relatar entre plors els fets, destacant alguns dels episodis. Va explicar que a casa només hi havia un parell de claus que sempre tenia ell. També va assegurar que en una ocasió l'havia agredit sexualment quan ella s'havia negat a mantenir relacions sexuals o que, en una altra, no l'havia deixat sortir de casa «perquè s'havia planxat el cabell i estava guapa».

El processat també li controlava presumptament totes les contrasenyes dels correus i li bloquejava els contactes del mòbil si eren d'homes. La dona també va relatar que li va fer elaborar una llista amb aspectes que havia de tenir en compte dins de la relació. «No provocar, no marxar de casa, practicar sexe cada dia o no ser rebel» són algunes de les coses que la víctima va apuntar.

El 27 d'abril va ser la data que la dona va decidir acabar amb la relació. L'acusat es va presentar a casa els seus pares amb actitud tranquil·la, però quan va veure que hi havia un telèfon i una targeta SIM al pis la va agafar pel coll. Ella el va mossegar com a resposta. La dona li va demanar reiterades vegades que marxés i li va acabar donant una bufetada que ell li va tornar. «Tenia por que em matés», va assegurar davant de la sala, explicant que finalment va poder trucar a la policia i que ells es van personificar al lloc.



Resposta a l'agressió

L'acusat també va relatar durant la mateixa sessió la seva versió dels fets, totalment oposada a la de la víctima. Va explicar que tots dos eren persones «geloses» i que, precisament, per això fixaven tot tipus «d'acords» (com els bloquejos del mòbil o l'escrit que ella havia esmentat) per entendre's mútuament i millorar la relació.

La nit que va anar a casa seva, el processat va justificar que «només es volia defensar» perquè ella s'havia posat d'allò més agressiva en descobrir que ell li havia estat infidel amb la seva exparella. «Em deia que marxés, però jo l'estimava i volia parlar», va explicar.