Avui s'obren les inscripcions per poder actuar al 360FEST, el festival de grups de música dels alumnes dels instituts de secundària del Gironès. Aquesta novena edició del festival està organitzada per l'Ajuntament de Girona, a través de l'Espai Marfà i la Secció de Joventut, així com la Casa de la Música del Gironès.

Enguany, el 360FEST tindrà lloc el divendres 20 d'abril i serà de nou l'aparador de les propostes musicals sorgides de grups dels instituts de secundària de la comarca, que oferiran vuit hores de música en directe sense interrupcions.

Al 360FEST hi poden actuar tot tipus de grups, sigui quin sigui el seu estil, nivell o format. L'únic requisit és que com a mínim un dels components el grup estigui estudiant aquest curs acadèmic en un institut de secundària del Gironès.

Les inscripcions per participar-hi estaran obertes fins al 28 de febrer. Per a aquells que hi estiguin interessats, tota la informació sobre les inscripcions al festival es poden trobar a la pàgina web de l'Espai Marfà de Girona, www.girona.cat/marfa.