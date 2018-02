Reobren la carretera de Sant Hilari a Osor que estava tallada per neu des de mitjanit

La carretera de Sant Hilari Sacalm que va fins a Osor ha estat tallada durant prop de 12 hores en un tram de 8 quilòmetres per la presència de neu.



La GI-541 es trobava sota aquesta restricció des de mitjanit.



Les nevades es van fer notar ahir en punts on almenys hi neva més d'un cop a l'any com a Ribes de Freser, Camprodon, la zona de Bracons, Molló entre altres.





Visites a les menjadores de @MeteoRibes: gats, merles, mallerengues carboneres i blaves, gaigs, picots garsers grossos, pit-roigs i talleretes cua-llarga... pic.twitter.com/cCkRKVFLRG — MeteoRibes (@MeteoRibes) 2 de febrer de 2018

La capella de Sant Sebastià i la Plaça del Conflent amb la petita nevada que ha caigut avui. Normalitat en la mobilitat per carreteres i altres vies públiques al municipi, on pràcticament no s´ha acumulat la neu. #molló #neucat #meteocat #protecciocivil #hivern pic.twitter.com/DnEMJqq8Vw — Ajuntament Molló (@AjuntamentMollo) 1 de febrer de 2018

La resta de precipitacions entre ahir i aquest matí han estat majoritàriament de pluja a les comarques de Girona però les quantitats que s'han pogut registrar no són massa elevades.El que sí s'ha fet notar avui és una baixada de les temperatures. I de fet està previst que així segueixin els termòmetres, sobretot les mínimes. A la Cerdanya, Ripollès i Garrotxa el mercuri no ha pujat massa.. Que afectarà sobretot a la Costa Brava i comarques del nord.Aquest matí ja es podia veure com el vent bufava amb força en punts de la costa, com Tossa de Mar.