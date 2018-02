L'escola Bell-lloc contracta dones per primera vegada en 53 anys d'història

L'escola privada concertada Bell-lloc, de Girona, ha incorporat dones a la seva plantilla per primera vegada en 53 anys d'història. En concret, aquest centre de l'Opus Dei que només escolaritza nois ha contractat 6 docents, quatre mestres d'educació Primària i dues professores de Batxillerat.

L'exclusivitat masculina del claustre del Bell-lloc des que es va fundar, el 1965, s'ha trencat quan la Inspecció de Treball de la Generalitat ha multat una altra escola de l'Opus Dei, la Viaró Global School de Sant Cugat del Vallès, arran d'una denúncia del sindicat CGT. El motiu: que per impartir classes de Primària a Batxillerat només contracta homes, fet que vulnera la Llei d'Igualtat de gènere. La denúncia es va presentar el curs passat i, en un informe datat el 6 de setembre de 2017, Treball proposava dues multes de 25.001 euros per al centre; que es van concretar a finals de novembre, tot i que el centre hi va al·legar.

El cap d'estudis del Bell-lloc, Enric Vidal, va admetre el pes que ha tingut aquesta sanció en la seva decisió de contractar dones –que fins al curs passat es limitaven al Centre d'Educació Infantil–, però va assegurar que aquest fet «s'ha ajuntat a una convicció» present des de fa anys. En això, Vidal va explicar que hi ha tingut molt a veure la presència del Bell-lloc en una associació internacional d'escoles de nois (IBSC), amb col·legis laics i religiosos en els que han observat que també hi ha personal femení.

El cap d'estudis va assenyalar que el Bell-lloc es plantejava contractar dones per impartir classes a Primària des de feia temps, però aquesta voluntat no s'ha concretat fins aquest curs, amb la incorporació de quatre mestres –encarregades del Treball per Projectes– i dues professores de Batxillerat –que ensenyen Geografia i Història d'Espanya.

Quan ja es troben en el segon trimestre del canvi, Enric Vidal va afirmar que la incorporació de les dones al centre «ha estat molt positiva i molt ben valorada pel professorat, l'alumnat i les famílies». «La idea és consolidar-ho i pensem que enriqueix el nostre model diferenciat», va afegir el cap d'estudis. Aquest responsable del centre va remarcar que el Bell-lloc és un centre d'educació diferenciada especialitzada en nois, «un aspecte del projecte educatiu del col·legi en el que, sincerament, creiem» –va remarcar.

Tot i reconèixer que «és un model pedagògic totalment opinable» i que «ens titllen de segregadors, de discriminadors o que fomentem el masclisme», Vidal va negar aquestes acusacions i va apuntar a la llibertat d'elecció de les famílies.

El cap d'Estudis es va remetre a informes, com l'últim de la Fundació Jaume Bofill sobre abandonament escolar, que atribueixen als nois «conductes antiacadèmiques o una major desafecció cap als estudis». En base a això, Vidal va subratllar que «nosaltres oferim al noi un entorn molt proacadèmic, a la seva mida, que els beneficia moltíssim». Una argumentació que va completar tot afirmant que «en una educació diferenciada, nois i noies poden explorar àmbits que tradicionalment reforcen els estereotips de sexe».