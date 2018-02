Comença el nou District 21

Fira de Girona va donar ahir el tret de sortida a la nova fira District 21, que substitueix l'antiga Firarebaixa amb l'objectiu de modernitzar-se i poder atraure així un públic més ampli i també més jove. El certamen, que estarà obert fins diumenge, compta amb un format de mercat renovat, zones de descomptes, un estand especial de material esportiu, concerts i espectacles en directe d'artistes com Paula Valls o Mazoni, entre altres.

«Després de 25 anys de Firarebaixa calia un canvi, i així ho demanaven també els expositors», va explicar ahir l'alcaldessa, Marta Madrenas. I per fer-ho, no només han canviat el nom, sinó que han renovat tot l'espai: des dels estands fins a la decoració, passant per un seguit de concerts que volen fer la fira més amena i atraure així una major clientela. «No volem que hi hagi només uns estands on comprar, sinó que la gent pugui gaudir de l'experiència. Per això es té en compte l'estètica, la innovació i les diferents experiències que s'ofereixen», va indicar Madrenas, que va agrair la tasca de la Fira per haver abordat aquesta renovació.

Segons va explicar la directora de la Fira, Coralí Cunyat, al District 21 hi ha 67 estands, que són els mateixos que hi havia hagut en la darrera edició de Firarebaixa. Tot i això, també hi ha un estand especial, anomenat Pop Up Sport, compartit per quinze botigues de material esportiu. Per la resta, es pot trobar el mateix que en les darreres edicions: moda de dona, home i infantil, sabates i equipaments per a la llar, majoritàriament.

Cunyat va indicar que per a la Fira ha suposat «un esforç important» fer aquesta modernització, i no es va voler fixar objectius pel que fa al nombre de visitants: «És un producte nou, amb un format nou, de manera que ens agradaria poder superar xifres d'altres anys però no ens posem cap fita», va assenyalar.

La responsable del certamen també va destacar especialment l'escenari que s'ha muntat just al centre del Palau Firal i on a partir d'avui actuaran diversos grups i solistes: Paula Valls, Mazoni, The Blackiss, Buena Onda, Laduda Ofender i The Explosive Swing Trio + Saphi Wells. A més, la companyia La Corcoles oferirà un espectacle d'acrobàcies sobre corda dins del Palau. D'altra banda, els matins de dissabte i diumenge hi haurà espectacles infantils amb Els Trambòtics i la Cia La Broma amb maquillatge per a nens. L'objectiu és arribar a tots els públics.

Segons els expositors, la primera jornada, la d'ahir, va ser més aviat fluixa, tot i que també cal tenir en compte que el temps no hi acompanyava massa. «Feia temps que no veníem, però aquest any ens van convèncer. Renovat està millor, és modern i bonic», va indicar la responsable de la botiga Imma Nens. Per això, va confiar que la cosa s'anirà animant de cares al cap de setmana, sobretot gràcies als concerts.

Una mica més escèptica es mostrava, en canvi, la responsable de Confeccions Jomar, que apunta que els descomptes permanents que fan les grans cadenes els han perjudicat: «La gent ja està una mica farta de rebaixes, ja no és el que era. Hi ha més oferta que demanda», va indicar.