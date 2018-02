La Generalitat estudiarà un per un els casos de joves extutelats que viuen al carrer

La Generalitat ha creat una comissió per tal d'estudiar individualment els casos dels joves extutelats per la DGAIA que viuen al carrer, un cop han abandonat el centre d'acollida en fer 18 anys. Una de les mesures que s'han posat sobre la taula és ampliar les places en pisos dedicades a aquestes persones. Actualment, la Generalitat tutela 1.203 joves entre 16 i 18 anys, que en els propers mesos sortiran dels centres. El secretari d'Afers Socials i Família, Francesc Iglesies, reconeix «l'emergència social» i diu que aconseguir habitatges «és prioritari». Per la seva banda, la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, deixa clar que «se'ls informa» de les ajudes a les que es poden acollir abans que surtin dels centres, però «en molts casos hi renuncien». Oliva s'ha queixat de la lentitud per part del govern espanyol a l'hora de tramitar la documentació d'aquests joves, fet que provoca que molts d'ells no puguin accedir a totes les ajudes.

La Generalitat posa fil a l'agulla per resoldre el problema dels joves que viuen al carrer un cop han complert la majoria d'edat i deixen d'estar a càrrec de la DGAIA, fet que recentment ha denunciat Girona Acull. Ahir es va crear una taula de treball amb entitats i administracions per tal de concretar algunes mesures per poder donar resposta al que consideren un «problema social». La voluntat és tractar de forma individualitzada cada cas i així donar la resposta «més pertinent». De moment, la primera reunió, que es va celebrar ahir a Girona, va servir per arrencar un compromís per part del Departament de Treball i Afers Socials perquè ampliï les places de pisos dedicades a aquests joves. «La prioritat és resoldre la urgència d'habitatge», explica el secretari d'Afers Socials, Francesc Iglesies.