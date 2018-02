L'Ajuntament atorga la llicència d'obres per a la nova Clínica Girona

La junta de govern local de l'Ajuntament de Girona va atorgar ahir la llicència d'obres per a la construcció de la nova Clínica Girona. Aquest és l'últim tràmit administratiu que faltava abans que les màquines puguin començar a treballar. El nou equipament sanitari se situarà en una parcel·la a l'entrada sud de la ciutat, al final de la carretera Barcelona. La nova Clínica Girona triplicarà la superfície de l'actual, situada al centre de la ciutat, i potenciarà la cirurgia ambulatòria i l'àrea quirúrgica (tindrà fins a vuit quiròfans, tres sales de part i tres més per a endoscòpies). Aixecar-la i equipar-la suposarà una inversió de 52 milions d'euros. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va destacar ahir que l'atorgament de la llicència culmina un «procés llarg» i que la clínica serà una «peça clau» per a la reconversió de l'entrada sud de la ciutat.

Aquest era l'últim tràmit administratiu que faltava perquè la nova Clínica Girona pugui ser una realitat. L'Ajuntament va aprovar ahir la llicència d'obres per a la construcció del nou equipament i ara només falta que les màquines comencin a treballar per aixecar l'edifici. Madrenas va ressaltar que ha estat un procés «llarg» però exposa que les noves instal·lacions sanitàries són una «peça clau» per reconvertir l'entrada sud de la ciutat i refer la carretera Barcelona.La clínica ocuparà la parcel·la situada als números 204-206 de la carretera Barcelona. El projecte, obra del despatx d'arquitectes PMMT, costarà uns 52 milions d'euros. La clínica triplicarà la superfície de l'actual, situada al carrer Joan Maragall, i ocuparà més de 36.000 metres quadrats. La nova Clínica Girona no incrementarà massa els llits d'hospitalització (dels 100 actuals passarà als 116, repartits en 108 habitacions). Allò que sí que es farà, però, serà potenciar la cirurgia ambulatòria i l'àrea quirúrgica.Hi haurà vuit quiròfans (tres d'ells, amb revestiment de plom per a operacions amb raigs X), tres sales de parts i tres més d'endoscòpies.

En paral·lel, també s'impulsarà l'àrea d'hospital de dia, oncològic i de medicina del dolor. Aquí hi haurà 20 boxes individuals i una sala de cirurgia menor ambulatòria. El llistat de serveis que oferirà la nova Clínica Girona és extens. Tindrà una UCI amb vuit boxs, una àrea d'urgències amb deu, una altra d'ambulatòria amb 46 consultoris, oftalmologia, fisioteràpia, una sala d'angiografies, catorze més de diagnòstic per la imatge (entre radiografies, TAC, ecografies, densitometries...), hemodiàlisis, anatomia patològica, una unitat de reproducció humana i diagnòstic genètic, laboratori, banc de sang i farmàcia.

A més de totes les àrees de diagnòstic, quirúrgiques i d'hospitalització, el centre disposarà d'altres serveis. Tindrà 180 places d'aparcament als soterranis, sala d'actes (amb capacitat per a 100 persones), bar-cafeteria i despatxos per al personal, entre d'altres.El trasllat suposarà que la Clínica Girona deixi el centre de la ciutat (al carrer Joan Maragall) on hi porta des de la seva fundació, al 1934. Part de l'edifici se cedirà a l'Ajuntament per a l'ampliació del Col·legi Verd.