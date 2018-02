18 nenes menors de 15 anys han estat mares a Girona durant la última dècada

Des del 2006, un total de 18 nenes menors de 15 anys han estat mares a Girona. Una xifra que suposa un o dos casos cada any excepte els repunts que es van viure l'any 2007 amb quatre casos i el 2012 amb 5. Unes xifres retratades pel Moviment Natural de la Població de l'Institut Nacional d'Estadística i que es manté estable per al conjunt de l'Estat des dels anys 90.

L'última dada disponible és de l'any 2016, quan una nena menor de 15 anys va ser mare a la demarcació. L'any anterior van ser dues, igual que el 2014, i una el 2013. L'any 2012 es va viure un repunt amb 5 casos a les comarques gironines. Del 2011 al 2008 va haver-hi pocs casos, (1, 2, 0,0) fins al 2007 que es va viure un nou repunt amb 4 casos.

Pocs casos en comparació al conjunt de l'Estat

Per comunitats autònomes, és Andalusia la que va registrar més parts de menors de 15 anys en 2016, amb un total de 25. A Madrid van ser 18, a la Comunitat Valenciana 15 i al conjunt de Catalunya 12. A la Regió de Múrcia, on una nena de 11 anys va donar a llum un nadó aquest cap de setmana, es van explicar aquell any 10 casos similars.

No són, però, les úniques menors d'edat que van tenir fills a Espanya en el mateix període. En 2016 van parir a Espanya 343 nenes de 15 anys, 818 de 16 anys i 1.408 que tenien 17. Aquestes xifres són mínims històrics en comparació amb la dècada precedent, durant la qual han registrat descensos significatius.

A la demarcació de Girona els parts de menors han viscut un important retrocés durant la última dècada, baixant a pràcticament la meitat i passant dels 234 casos del 2016 al 139 que es van donar el 2016.

Així, el 2008 es van explicar 539 naixements de mares que tenien 15 anys d'edat, el 36,3% més que ara; els de mares de 16 anys han caigut un 38,3% des dels 1.333 casos de 2008 i els de gestants amb 17 anys d'edat s'han desplomat un 47,3% des dels 2.673 casos de 2007.

Des que l'any 2015 es reformés el Codi Penal mitjançant la Llei Orgànica de Protecció de la Infància, l'edat mínima de consentiment sexual a Espanya està fixada als 16. D'aquesta manera, les relacions sexuals amb menors per sota d'aquest llindar són constitutives de delicte, excepte en el cas que siguin consentides entre menors pròxims en edat i grau de maduresa.

