Activada l'alerta del pla Transcat per l'incendi d'un camió amb bateries a Caldes de Malavella

L'incendi d'un camió carregat de bateries ha obligat aquest dilluns a la tarda a activar l'alerta del pla Transcat, segons han informat Protecció Civil i els Bombers de la Generalitat. El foc ha començat al voltant d'un quart de cinc de la tarda al quilòmetre 1 de la GI-673, que està tallada en els dos sentits de la circulació.

Els Bombers desplaçats a la zona ja han extingit les flames que afectaven la cabina i les tasques ara es concentren en la càrrega del camió. El foc no ha causat ferits i ha estat el mateix conductor del vehicle que ha alertat la telèfon d'emergències. Com a conseqüència de les flames, les bateries estan explotant i deixen anar un àcid que els bombers estan contenint. Fins al lloc, s'hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat. Per la seva banda, Protecció Civil ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona.