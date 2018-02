District 21 manté els 12.000 visitants de l'última edició de FiraRebaixa

La nova fira District 21 de Girona va atraure durant els quatre dies que va durar un total de 12.200 visitants, que són aproximadament els mateixos que havia obtingut la darrera edició de l'antiga Firarebaixa.

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, s'ha mostrat satisfet amb els resultats, ja que, segons indica, s'ha assolit l'objectiu d'establir una nova imatge i un nou format, tot generant un bon impacte entre el públic assistent. «Estem molt contents de com s'ha materialitzat el projecte que hem anat treballant al llarg de l'any i molt il·lusionats veient que District 21 ha agradat i ha encaixat entre el públic», ha indicat. Així mateix, la directora ha destacat la creació d'una plaça central amb l'escenari que ha acollit els concerts i el servei de cafeteria simulant un nou districte comercial de la ciutat on els assistents no només podien venir a fer les seves compres, sinó també a escoltar música en directe i prendre alguna cosa.

Pel que fa als botiguers, la valoració envers el canvi ha estat positiva i més del 50% ja han confirmat que tornaran l'any vinent. De cara a la propera edició, Cunyat explica que s'ha de polir el producte i continuar treballant en el marc de la comissió de seguiment dels expositors. «Precisament, el model de la zona Pop-Up Sport ha funcionat, i un dels futurs reptes seria el de replicar-lo amb altres sectors de producte habitualment no presents a la fira», indica.

Després del darrer FiraRebaixa, es va crear una comissió de comerciants entre els expositors per posar en comú noves propostes de cara a futures edicions, que van derivar en el canvi d'imatge radical, la programació d'activitats, la creació d'una zona exclusivament d'esports i la recuperació del primer cap de setmana de febrer. Ara, la Fira valora que el repte s'ha assolit.