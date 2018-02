ERC-MES presenta una moció per millorar la gestió de la diversitat

ERC-MES de Girona presentarà una moció per demanar que es millori la gestió de la diversitat a la ciutat. La seva portaveu, Maria Mercè Roca, ha explicat que un 22% dels gironins són nascuts a l'estranger, però lamenta que «molts cops el desconeixement mutu alça barreres entre les diferents comunitats i impedeix l'assoliment de cotes més altes de cohesió social». Tot i reconèixer que a Girona no hi ha greus problemes de convivència, Roca creu que cal «promoure la relació, comunicació i interacció entre tota la ciutadania, sigui quin sigui el seu origen». La creació d'espais i de dinàmiques de relació, segons diu, «genera confiança interpersonal, construeix xarxes cíviques i acumula un capital social que pot revertir en positiu a la societat».

Per assolir aquests objectius, la coalició proposa quatre mesures. Per una banda, volen que Girona visibilitzi la diversitat cultural a través de mesures com ara campanyes de sensibilització, tallers antirumors o experiències de diàleg intercultural. En segon lloc, volen que «s'impulsin experiències de mediació en aquells casos on es detectin problemes de convivència relacionats amb prejudicis xenòfobs». D'altra banda, també proposen activitats formatives per al personal de l'Ajuntament per capacitar-los millor per a atendre una ciutadania diversa.

Finalment, suggereixen promoure l'associacionisme entre persones nouvingudes amb campanyes destinades als diferents col·lectius d'immigrants i a les persones no organitzades.