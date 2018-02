L'administració de loteria Sagarrull reparteix 2,28 milions d'euros

L´administració de loteria Sagarrull, de Girona, ha repartit 2.280.000 euros amb el sorteig de la Loteria Nacional d´aquest dissabte passat. L´administració va vendre un total de 38 dècims del primer premi del sorteig, que va recaure en el número 20527. Cada dècim premiat està agraciat amb 60.000 euros. A més de vendre´s a la plaça Marquès de Camps de Girona, on hi ha l´administració Sagarrull, aquest primer premi de la Loteria Nacional també va ser repartit per una administració de Madrid i una altra d´Aracena, a la província de Huelva.

No és el primer premi de Loteria Nacional que reparteix la Sagarrull. El novembre passat ja va repartir sort en el sorteig del dia 16 amb el número 74247 (30.000 euros per dècim, perquè és el sorteig del dijous). I el 27 de febrer de 2016 va repartir 60.000 euros per dècim del primer premi amb el 79235.