La xifra de pernoctacions hoteleres es multiplica per quatre a Girona en deu anys

El nombre de pernoctacions hoteleres a la ciutat de Girona s'ha multiplicat per quatre en els darrers deu anys, entre 2008 i 2017. Segons les dades de l'observatori de la Unitat Muncipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), l'any passat se'n van registrar unes 456.300, el que significa gairebé un 5% més que les que hi va haver durant el 2016. El que més va créixer l'any passat va ser el turisme procedent de la resta d'Espanya i l'estranger, mentre que el nombre de pernoctacions de turistes catalans va decaure. A més, cal tenir en compte que el creixement interanual de 2017 es va sustentar, sobretot, en el segon i tercer trimestre (primavera i estiu), quan hi va haver augments del 10 i el 15%, mentre que l'últim va ser força dolent, amb una caiguda del 7,46%.

La decicida aposta pel turisme que ha fet l'Ajuntament de Girona està tenint la seva traducció en forma de pernoctacions hoteleres, que tradicionalment havien estat l'assignatura pendent de la ciutat: els turistes venien, passaven el dia i marxaven. D'un temps ençà, tanmateix, aquesta tendència es va invertint, i cada cop són més els que decideixen quedar-se a dormir a la ciutat. D'aquesta manera, en només una dècada s'han multiplicat per quatre el nombre de pernoctacions, tot passant de les 107.000 que es van registrar l'any 2008 a les 456.300 que hi va haver l'any passat. Una xifra que en cap moment ha deixat de ser ascendent i que pot tenir diverses causes, des de l'èxit del fenomen de Girona 10 -que enguany ha arribat a la setena edició i ha servit per revitalitzar la ciutat durant la temporada hivernal- fins a la decidida aposta pel turisme ciclista i esportiu, entre altres.

Malgrat els esforços que està fent la ciutat per a desestacionalitzar el turisme, el cert és que, durant l'any 2017, el creixement es va sustentar, sobretot, en els mesos de primavera i estiu, que són els que van registrar un major augment respecte l'any anterior però també un nombre més alt de visitants en xifres absolutes. D'aquesta manera, durant el segon trimestre es van registrar 129.000 pernoctacions, el que suposa un 15% més que en el mateix període de l'any anterior, i durant el tercer n'hi va haver gairebé 148.000, el que suposa un augment del 10,29% respecte el 2016.

En canvi, el primer i el darrer trimestre de l'any van ser més fluixos. Sobretot l'últim, en què les pernoctacions van arribar a caure fins a un 7,46%, una davallada important que va impedir que l'augment interanual fos més espectacular. Es tracta d'un període que va ser especialment complicat tant per Girona com per Catalunya, degut al referèndum de l'1 d'octubre i tots els fets posteriors.

Al llarg d'aquests deu anys, el que més han augmentat són les pernoctacions de turistes estrangers, seguides de les de turistes catalans i finalment les de la resta d'Espanya. La majoria de les pernoctacions són d'estrangers -un total de 273.000-, fet que suposa un augment del 8,33% respecte l'any anterior. Tot i això, l'any passat també es va produir un important augment de turisme procedent de l'Estat, que va créixer un 14,16%, tot passant de 67.000 pernoctacions a 76.6000. En canvi, el nombre de nits d'hotel fetes per catalans, malgrat ser significatiu -un total de 106.000-, va ser un 8,19% més baix que el de 2016.