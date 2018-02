Convoquen una concentració perquè l'Ajuntament de Girona no canviï el nom a la plaça Constitució

Una plataforma ciutadana ha convocat una concentració per reclamar "sensatesa" a l'Ajuntament de Girona perquè no es canviï el nom a la plaça Constitució. La protesta es farà aquest diumenge al migdia. Just el dia abans que el ple ha de fer efectiu que l'espai passi a dir-se 1 d'Octubre del 2017, un cop la Comissió del Nomenclàtor ha avalat el canvi. Des de la plataforma, que s'autoanomena 'Tots som Girona i la Constitució és democràcia', critiquen que l'equip de govern hagi actuat sense "la lògica sensatesa" que li correspon a l'hora d'esborrar el nom de Constitució d'aquest espai públic. "La determinació de canviar el nom de la plaça Constitució ha creat un problema allà on no n'hi havia; l'Ajuntament hauria de procurar, com a mínim, no crear fractures entre els gironins i gironines amb decisions d'aquesta naturalesa", critica la plataforma.

Si no hi ha sorpreses de darrera hora, Girona deixarà de tenir plaça Constitució el proper dilluns a la nit. Un cop el ple avali que l'espai es rebategi amb el nom d'1 d'Octubre del 2017, el canvi que es va portar a la Comissió del Nomenclàtor –i que va rebre els vots en contra de PSC, PP i Cs- ja serà efectiu.

La polèmica política, però, s'ha traslladat al carrer. Diversos ciutadans han creat una plataforma per reclamar que el consistori no canviï el nom a l'espai. En un comunicat, expliquen que estan "adscrits a ideologies diverses" però que els mou un objectiu comú: "Expressar de manera pública que la voluntat del govern municipal de canviar el nom de la plaça Constitució no respon ni a la lògica sensatesa ni al bon fer que ha d'ocupar un Ajuntament i una alcaldessa".

La plataforma, que s'autoanomena 'Tots som Girona i la Constitució és democràcia' ha convocat una concentració a la plaça del Vi aquest diumenge al migdia. Critiquen que l'alcaldessa, Marta Madrenas, hagi anat "contra els sentiments de lleialtat legítima i democràtica de molts gironins i gironines, i en oposició a un moment històric que va tenir una gran importància a la ciutat".



"Un problema on no n'hi havia"

A l'escrit, la plataforma critica que "la determinació" de l'equip de govern d'impulsar el canvi "ha creat un problema allà on no n'hi havia". "L'Ajuntament té el deure d'impulsar el consens i hauria de procurar, com a mínim, no crear fractures entre els gironins i gironines amb decisions d'aquesta naturalesa", recull el comunicat.

La plataforma ciutadana critica que la decisió de rebatejar la plaça "ha generat un malestar molt palpable a diferents barris de Girona" i diu que l'acte de diumenge per defensar que se'n mantingui el nom de Constitució té "una voluntat inclusiva". "Perquè la ciutadania convocada vol que Girona sigui una ciutat on la institució municipal treballi en benefici de tots els seus ciutadans; és per tant, un acte obert, franc i honest a favor d'una democràcia per a tothom", conclou l'escrit.