Cs fitxa un regidor de Lloret com a assessor del grup municipal a Girona

Ciutadans ha fitxat el regidor de Lloret de Mar Jaime Muzas Marcos com a nou assessor del seu grup municipal a l'Ajuntament de Girona. Muzas, que es troba a l'oposició al consistori lloretenc, tindrà una dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.331,53 euros.

Nascut a Alcalá de Henares (Madrid) el 23 d'agost de 1990, Muzas és llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, compta amb un màster d'accés a l'advocacia/escola de pràctica jurídica i té un curs d'especialització per la intervenció lletrada en matèria de violència de gènere per la mateixa universitat. Des de l'any 2015 és regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Lloret, on és portaveu adjunt del grup municpial de Ciutadans.



A la llista del 21-D

Es tracta, doncs, d'un dels valors emergents del partit a les comarques gironines, ja que a les eleccions del darrer 21-D va ocupar el sisè lloc de la candidatura a la demarcació, que va aconseguir fins a quatre representants. A partir d'ara, la seva nova ocupació consistirà en assessorar els regidors de l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola i Manuel Vázquez, segons consta en el decret que ha signat l'alcaldessa, Marta Madrensa, i del qual es donarà compte en el proper ple municipal, el dia 12 de febrer.