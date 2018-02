Girona iniciarà la recollida porta a porta a Campdorà en tres mesos

L'Ajuntament de Girona i l'associació de veïns de Campdorà han acordat que la recollida de les deixalles porta a porta començarà en aquest barri d'aquí a tres mesos. D'aquesta manera, el barri se sumarà al de Sant Daniel, on aquest tipus de recollida ja fa una temporada que funciona amb èxit. Així ho van acordar el regidor de Sosteniblitat, Eduard Berloso, i els veïns en una reunió recent.

L'Ajuntament tira, doncs, endavant amb el pla per anar implantant la recollida porta a porta de forma progressiva a diferents barris de la ciutat, a aquells on considera que és possible: a banda de Sant Daniel i Campdorà, els següents seran la pujada de la Torrassa, la zona de les cases de Sant Narcís, Montjuïc i Pont Major, tot i que encara no hi ha el calendari establert.

L'únic barri que sí que té ja una data concreta, doncs, és Campdorà. L'Ajuntament calcula que tres mesos són els que necessiten per poder comprar els cubells i organitzar tota la recllida de la mà de l'empresa de neteja Girona + Neta. El consistori gironí confia que aquest nou sistema funcioni tan bé a Campdorà com ho fa actualment a Sant Daniel, on es va implantar la primavera de l'any passat.