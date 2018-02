Un pijama per dos cartrons de llet

Unes botes d'aigua a canvi de tres packs de petit suisse, un paquet de pa de motlle i un cartró de llet. Una planxa a canvi de dos paquets de bolquers. Cinc clauers a canvi de cinc quilos de fruita o verdura. Un escriptori a canvi d'un paquet de bolquers, un de tovalloletes dobles, colònia i xampú de bebè. Un pijama a canvi de dos cartrons de llet. Aquests són alguns dels posts que es poden trobar al grup de Facebook Intercambios en Gerona, en què una comunitat que ja supera els 2.300 membres intercanvia objectes que ja no fan servir a canvi de productes de primera necessitat, bàsicament alimentaris i d'higiene. Entre les normes del grup hi ha la prohibició de vendre res, tot i que sí que s'accepten donacions d'aliments que aniran destinades a les famílies més necessitades del grup. L'objectiu és donar una segona vida a objectes que ja no s'utilitzen per aconseguir-ne d'altres que són més que necessaris.

La creadora de la pàgina, que ja té tres anys d'antiguitat, és Raquel Cortés, una gironina que va decidir crear-la com a xarxa de solidaritat per tal que les famílies més necessitades es puguin ajudar en moments de dificultat econòmica. «Jo mateixa he estat aturada de llarga durada, tinc dos nens i serveis socials no t'ajuda a no ser que estiguis gairebé en la indigència... així que vaig pensar que en comptes de vendre els objectes, es podrien canviar per productes de primera necessitat, ja que igualment els diners els invertiria per comprar menjar, i és una forma diferent d'ajuda», explica. «És una forma d'ajudar-nos en aquests temps que corren», concreta. Malgrat que hi ha gent a qui li fa cosa fer el primer pas i atrevir-se a penjar propostes d'intercanvi, Cortés explica que, d'altra banda, també hi ha «gent molt solidària a qui els sembla bé la idea».

Per poder participar en el grup, cal sol·licitar primer entrar-hi (Cortés és l'encarregada d'administrar-lo). Llavors, cadascú ha de penjar fotografies amb els objectes que s'intercanvien, amb una clara referència a l'estat en què es troben i el que es demana a canvi. A partir d'aquí, la gent pot comentar les fotografies per demanar més informació o tancar els tractes. Només es demana, això sí, «serietat» als participants i que siguin respectuosos els uns amb els altres.

Entre els objectes que estan disponibles per a l'intercanvi n'hi ha de tot tipus. S'hi pot trobar, per exemple, un vestit de núvia que es canvia per carn, fruita, verdura, esmorzar, ous, llet, detergent, suavitzant i productes per netejar la casa. També hi ha jocs per a la consola, roba, sabates i productes infantils que ja no s'utilitzen. En la majoria de casos, es demanen a canvi també productes infantils: bolquers de diverses talles i menjar ( petit suisse, galetes...) que no són d'absoluta primera necessitat però que solen ser molt demanats pels més petits.

I entre els intercanvis d'objectes, també hi ha qui proposa un intercanvi de temps, i demana, per exemple, que algú l'ajudi a penjar unes cortines a canvi de menjar. I en aquest cas, no només rep ofertes, sinó que també hi ha qui s'ofereix per donar un cop de mà gratuïtament. I és que, malgrat que com en totes les coses a vegades costa arrencar, detalls com aquest fan veure que la xarxa de solidaritat pot ser efectiva.