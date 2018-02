Els veïns volen més neteja i seguretat al voltant del carrer Universitat de Montpeller

L'Ajuntament de Girona s'ha reunit amb els veïns de la zona compresa entre els carrers Universitat de Montpeller i Universitat de Cervera, al barri de Sant Pau, per abordar les seves queixes sobre la seguretat i la neteja en aquest punt, on el consistori ja té previst fer una actuació urbanística per esponjar la zona i connectar-la millor amb el Parc del Migdia. Els veïns, però, es queixen dels problemes i la inseguretat que els generen actualment alguns dels pisos ocupats, tot denunciant que sovint acumulen brutícia a la part posterior de les vivendes i que fins i tot arreglen cotxes a la vorera del davant. L'associació de veïns del barri va exposar les seves demandes fa uns dies al vicealcalde i regidor de Seguretat, Eduard Berloso.

Els residents a la zona van demanar, sobretot, més neteja i seguretat al consistori. Segons ha explicat Berloso, l'Ajuntament es reunirà amb Girona+Neta per estudiar fórmules que permetin millorar la neteja a la zona (per exemple, fer dues recollides diàries, si és necessari). També es treballarà per estudiar si es pot augmentar la presència de policia a la zona, tot i que aquesta mesura encara no està concretada.

A nivell urbanístic, però, l'Ajuntament de Girona ja està treballant per obrir el carrer de la Universitat de Cerversa i connectar-lo amb el Parc del Migdia, per tal de donar més continuïtat a la trama urbana d'aquesta zona. Per fer-ho, enderrocarà un total d'onze finques, de les quals tres són municipals i per a les altres vuit ja ha començat el procés d'expropiació. A més, el consistori també preveu crear dos nous blocs d'habitatges de protecció oficial a la zona que quedi alliberada per l'enderroc de les edificacions actuals. Cadascun tindrà set pisos, o sigui que es guanyaran catorze nous pisos de protecció oficial per a la ciutat.