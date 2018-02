Girona ja té els diners per fer el carril bici del Pont Major a Campdorà

L'Ajuntament de Girona ha rebut una subvenció europea de 359.000 euros que li permetrà fer el carril bici des del Pont Major fins a Campdorà, que té un pressupost global de 550.000 euros. La resta, els aportarà el mateix consistori. D'aquesta manera, podrà adequar i senyalitzar tres quilòmetres pedalables que més endavant connectaran amb el terme municipal de Celrà. També s'adequaran algunes infraestructures d'observació i accés als espais naturals del riu Ter.

Aquest pressupost permetrà a l'Ajuntament executar el tram que passa per sota el pont de l'Aigua, que és un dels més complicats i pel qual ja hi ha el projecte fet gràcies a 50.000 euros dels pressupostos participats, i arribar fins a Campdorà. En total, l'Ajuntament comptarà amb un termini de tres anys per executar-lo.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha assenyalat que aquest projecte permetrà treballar la mobilitat sostenible, que és una de les prioritats del govern, i també exercir de capitalitat i treballar conjuntament amb els municipis veïns, ja que l'objectiu és que el carril bici arribi fins a Celrà. També es promouran activitats ciutadanes de descoberta dels valors fluvials.