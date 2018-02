Unes 200 persones protesten davant del CAP de Taialà

Unes 200 persones han protestat aquest vespre davant del CAP de Taialà de Girona contra la decisió de tancar-lo els caps de setmana i els festius. En un manifest llegit per la presidenta de l'associació de veïns de Germans Sàbat, Maite Guerrero, els assistents han reclamat el seu dret a tenir "una salut digna i de proximitat" i han lamentat la tebior del govern de CiU a l'hora de defensar el servei, tot criticant "l'excusa" que va donar l'alcaldessa, Marta Madrenas, sobre l'aplicació de l'article 155. De fet, el regidor del barri, Joan Alcalà (CiU), ha assistit a la protesta i ha rebut els xiulets dels veïns.

Guerrero ha explicat que cada cap de setmana es feien unes 25 assistències al CAP, comptant les atencions domiciliàries, les cures i les urgències. Per la seva banda, el president de l'associació de veïns de Mas Catofa, Ferran Padilla, ha remarcat que els veïns no s'han queixat mai del servei i per això lamenta que s'elimini un sistema que funcionava. A partir d'ara, en canvi, els caps de setmana i festius els veïns s'hauran de desplaçar fins al CAP Güell.