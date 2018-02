CaixaBank inaugura la tercera oficina del nou model «Store» a Girona

CaixaBank va inaugurar dimecres l'oficina Store La Creu, la tercera oficina del nou model a la ciutat de Girona. L'alcaldessa, Marta Madrenas, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, van presidir l'acte. També hi van ser presents el bisbe de Girona, Francesc Pardo, la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, i representants de la Cambra de Comerç i la Diputació. A la inauguració hi van assistir més de 150 clients.

A la demarcació de Girona, CaixaBank disposa de 10 oficines del nou model: tres a Girona i una oficina a Figueres, Puigcerdà, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Banyoles, Palamós i Olot.

Durant l'acte, Marta Madrenas va agrair a CaixaBank que hagi triat Girona per acollir una nova oficina innovadora com la Store. Jaume Masana, per la seva banda, va destacar que l'objectiu final de la nova oficina és oferir el millor servei als clients de la ciutat.

Les oficines Store representen un nou model d'atenció personal que es va iniciar el 2013. CaixaBank té avui 173 oficines d'aquest model a Espanya, fet que consolida l'entitat com un referent en innovació i en qualitat de servei.

La nova Store, situada al carrer de la Creu, 31, va obrir portes el 10 de gener. Disposa d'una una superfície aproximada de 846 metres quadrats. Compta amb 14 empleats i gestiona més de 8.200 clients.