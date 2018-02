Girona analitza si converteix el pont de l'Areny en un vial de sentit únic

L'Ajuntament de Girona ha iniciat un estudi que podria suposar tota una revolució per a la mobilitat al centre de la ciutat. La idea és estudiar si és viable convertir el pont de l'Areny en un vial d'un sol sentit. La infraestructura creua el riu Onyar i ara connecta el carrer del Carme amb la cruïlla on hi conflueixen el passeig General Mendoza i el carrer Ultònia, a tocar del Mercat del Lleó. Això provocaria que molts vehicles haguessin de canviar les seves rutes.

Ara mateix s'estan fer recomptes del pas de vehicles en els carrers afectats pel possible canvi, com al carrer Migdia o al carrer del Carme. S'han instal·lat diversos cables, que s'hi estaran diverses setmanes, i que van comptant el pas dels vehicles un a un.

La modificació del trànsit en aquest pont, convertint-lo en sentit únic, obligaria a repensar la circulació a molts conductors que, un cop entrats al carrer del Carme, només podrien seguir recte fins a la plaça Catalunya, en un carrer amb un sol carril de circulació i on ja s'hi solen provocar cues en connectar amb la plaça. Per tant, per als vehicles que entren a la ciutat per aquest punt, la millor opció probablement seria ja creuar el riu al pont de la Font del Rei, fins a la plaça dels Països Catalans. I els que ara entren pel Parc Científic ja no anirien a buscar el carrer del Carme. Tot plegat generaria més moviment de vehicles a carrers que desemboquen al centre, però ja creuat el riu, com ara Joan Maragall o el carrer Migdia, però també, per exemple, a Emili Grahit.

Amb els comptadors de vehicles i l'estudi, que el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, admet que és «complex», es vol determinar si es podrien generar alguns punts de col·lapse i com se solucionarien, si és que l'informe veiés viable tirar endavant la modificació de trànsit.



El sentit del carrer Migdia

Una possible solució seria canviar la circulació d'algun dels carrers de l'entorn per facilitar més punts d'entrada al centre o, si més no, més carrils. Es podria reobrir, per exemple, un vell debat al carrer Migdia, sobre la necessitat de mantenir-lo amb doble sentit o fer que els dos carrils siguin en el mateix sentit. En aquest cas, els dos serien en sentit al centre de la ciutat.

La proposta ja s'ha explicat a l'Associació de Veïns del barri Vista Alegre - Carme. El responsable municipal ha exposat que la mesura buscaria pacificar el trànsit al barri per, en un futur, emprendre més actuacions en aquest sentit en diferents carrers del mateix veïnat.

De fet, com que molts cotxes desistirien d'intentar accedir al centre pel carrer del Carme i la plaça Catalunya, aquest tram (entre el pont de l'Areny i la plaça Catalunya) quedaria molt alliberat de vehicles. Alcalà ha exposat que es prendrien mesures per converir-lo en una perllongació de la zona de passeig que ara és la Rambla, la plaça Catalunya i i la rambla Verdaguer.



Pacificar el carrer del Carme

Es pretendria fer-lo més «amable» i «atractiu» per als vianants i afavorir que passin per aquesta zona comercial, on també hi ha els jardins de la Infància. Aquesta mesura és una reivindicaicó dels botiguers del carrer, que sovint se senten desplaçats de l'eix comercial, quan pràcticament només els separa el riu Onyar.

Aquestes accions consistirien també a millorar la mobilitat a l'entorn del parc de Vista Alegre, repensant-lo més per als veïns, amb actuacions en carrers concrets.