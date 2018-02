Nova instal·lació a Salt perquè els joves facin esport al carrer

La instal·lació per a l´«street workout» a Salt.

La instal·lació per a l´«street workout» a Salt. ajuntament de salt

L'Ajuntament de Salt ha fet una aposta per facilitar les activitats esportives al carrer per a joves després que el procés participatiu #AssaltaelPla fes aflorar aquesta necessitat i s'inclogués en el Pla de Joventut. El passat mes de desembre es va dur a terme la primera inversió pagada des de l'Ajuntament, i la primera instal·lació per a la pràctica d'activitats esportives ja està en funcionament a la zona de l'Era de Cal Cigarro. Es tracta de l' street workout, el primer d'un conjunt d'elements que de mica en mica s'aniran instal·lant a la zona.

Aquestes instal·lacions volen ser un punt de trobada per a joves que sovint no poden assumir el cost d'una quota de gimnàs i que tenen la necessitat de practicar esport. Segons el consistori, la ubicació escollida minimitza molèsties a veïns i facilita la pràctica de l'esport amb la tranquil·litat d'un espai obert i ampli.

La voluntat de l'àrea d'Esports és que aquesta sigui la primera d'unes instal·lacions dedicades a les noves tendències pel que fa activitats físiques en espais urbans, com són l'skatepark, bikepark, Boulder (escalada en horitzontal), o el mateix street workout.