Pol Gorezje, Tatiana Abellán i David Salcedo exposen a Les Bernardes de Salt

Les Bernardesde Salt, la Casa de Cultura del Gironès, presenta avui (19.30 hores) tres noves exposicions que volen convidar a una reflexió sobre el visible i el no visible, les aparences i el que hi ha més enllà d'elles i que els artistes intenten copsar a través de la seva mirada. Els artistes convidats són Pol Gorezje, David Salcedo i Tatiana Abellán. Es podran visitar fins al 31 de març i han estat comissariades per Laura Cornejo. Segons el director del centre, Robert Fàbregas, es manté l'aposta per «explorar els marges de la cultura amb atreviment i amb uns artistes que apostin per arriscar i defugir els convencionalismes».