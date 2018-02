Unes 200 persones protesten davant del CAP de Taialà

Unes 200 persones van protestar ahir davant del CAP de Taialà de Girona per reclamar que es mantingui obert els caps de setmana i els festius. Salut ha decidit tancar aquest servei a partir d'avui per centralitzar-ho tot al CAP del Güell -igual que passa a la resta de la ciutat-, fet que ha encès els veïns de l'esquerra del Ter, que defensen el seu dret a tenir «una salut digna i de proximitat».

En un manifest llegit per la presidenta de l'associació de veïns de Germans Sàbat, Maite Guerrero, els assistents van retreure al govern de CiU que no s'hagi mogut prou per defensar-los. «És veritat que alguns membres del govern han mostrat reticències, però no hi ha hagut cap acció per plantar-se enfront d'aquesta decisió», va lamentar Guerrero.

De la mateixa manera, Guerrero va retreure a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que hagi utilitzat l'article 155 com a excusa quan va dir que no tenen cap interlocutor polític amb qui negociar. «Dir que és culpa del 155 és amagar la pròpia responsabilitat, voler desviar l'atenció i renunciar a la defensa d'uns ciutadans i d'uns barris de Girona», va indicar Guerrero, que va denunciar «l'abandonament» cada cop més gran que pateixen els barris de l'esquerra del Ter. Per la seva banda, el president dels veïns de Mas Catofa, va lamentar que s'elimini un servei que funcionava bé.

A la protesta hi van assistir els regidors Sílvia Paneque (PSC), Manuel Vázquez (Cs) i Joan Alcalà (CiU). Aquest últim va agafar el micròfon per mostrar l'oposició del govern al tancament, però va rebre els xiulets dels veïns, que també van cridar «CAP sí, Güell no». Guerrero calcula que cada cap de stemana es feien unes 25 atencions al CAP de Taialà, entre cures, atencions domiciliàries i urgències.