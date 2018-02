Escombriaires Nova protesta de Girona + Neta

El Comitè d'Empresa de Girona+Neta es va concentrar ahir al matí davant l'ajuntament per reclamar la retirada de les mesures de control injustificat sobre la plantilla, concretades en l'obligació de portar un geolocalitzador personal cada escombraire. Els treballadors consideren que la direcció de Girona+Neta criminalitza la plantilla.Entenen que els veïns vulguin saber si els carrers es netegen però critiquen que molts cops les queixes obeeixen a casos de mala organització del treball , com ara recorreguts excessius d'impossible compliment, zones de la perifèria que no tenen la freqüència necessària, eccètera.