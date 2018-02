Un segell de Correos ressalta el Festival de Circ de Girona

Correos va llançar ahir un nou segell commemoratiu que serveix per remarcar la importància del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona, que ha de convertir la ciutat en capital mundial d'aquest art a finals d'aquest mes. El segell porta per títol «250 anys de circ (1768–2018) - Girona, Circus World Capital».

Quan falten dotze dies per a l'estrena pel Festival s'ha posat en circulació la nova estampeta que té un valor d'1,35 euros. Per acompanyar el segell, Correos ha editat un sobre oficial i un matasegells de primer dia d'emissió. Al segell s'hi recrea una de les que devien ser les primeres acrobàcies del genet anglès amb un dels seus cavalls.

Tal com va explicar el director del Festival, Genís Matabosch, fa 250 anys es van poder veure els primers espectacles de pagament, amb uns cavalls, a Anglaterra. a Londres al 1768 de la mà de l'acròbata a cavall anglès Philip Astley.

El nou segell es va presentar en un acte públic ahir al migdia a l'oficina de Correos a Girona, amb la presència d'alguns col·leccionistes. Ha sorgit fruit de la col·laboració entre el departament filatèlic de Correos i Circus Arts Foundation, promotora del Festival, que ha tingut com a resultat un plec premium que conté 16 unitats del nou segell que commemora, des de Girona, els 250 anys del naixement del circ modern.

L'acte de presentació del segell va servir també per inaugurar una gran exposició de segells vinculats al món circense, a la sala principal de l'oficina de Correos. Es tracta de la mostra «segells de Circ», la major col·lecció de segells de tema circ al món, amb gairebé mil referències de 114 països, propietat de Circus Arts Foundation. L'exposició, una de les vint activitats paral·leles al Festival, romandrà oberta fins al 28 de febrer. Hi ha reproduccions de quadres que pintors il·lustres van dedicar al circ (Pablo Picasso, Jules Chéret, Georges Rouault, Henri Toulouse Lautrec), els de vistes de circs estables (Nikulin de Moscou, Ulan Bator, Ereván, Pyongyang, Astaná, Dusambé) o els d'artistes de circ de renom: domadors (Filatov, Durov, Ursula Böttcher, Ernst Renz, Jana Mandana, Alexis Gruss, Frédy Knie, Jorg Probst, Xevtxenko, John Burke), trapezistes (Sabú o Elena Panova) i, sobretot, pallassos (Charlie Rivel, Karandash, Fofó, Grimaldi, Coco, Grock, Cairoli, Popov, Kuklatchev, Nikulin, Albert Fratellini, Bello Nock, George Karl, Lou Jacobs, Annie Fratellini, Nicolaev).

Girona i els segells

Feia molts anys que no s'editaven segells vincultats a Girona. Però casualment que aquest mateix mes se n'han llançat dos. Per una banda, aquest del Festival del Circ i, per l'altra, un dins de la col·lecció «12 mesos, 12 segells», tal com va recordar el director de Filatèlia de Correos, Modesto Fraguas, on hi destaca un gran «Gi», les cases de l'Onyar, un ànec de coll verd i, fins i tot, referències a Dalí. N'hi ha també del Call Jueu dins la sèrie titulada Caminos de Sefarad (1987). Altres segells referents a Girona corresponen al 1963 (escut d'armes), 1964 (cases del Ter), 1968 (vestit regional), 1969 (retaule de la Nativitat), 1975 (2 segells, Còdex de la Catedral), 1979 (façana de la Catedral), 1980 (Tapís de la creació) i 1983 (vitrall de la Catedral).