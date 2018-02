Troben droga a dins d'un coixí d'un home a l'estació d'autobusos de Girona

La Policia Municipal de Girona va detenir dilluns passat, Attila B. O., de 55 anys, de nacionalitat alemanya i resident a la població de Lloret de Mar, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, que duia 805 grams de marihuana amagada a l'interior d'un coixí.

En el decurs de la patrulla de seguretat ciutadana de la unitat canina de la Policia, una de les gosses va «assenyalar» l'equipatge d'un home a l'estació d'autobusos de la ciutat. A dins de la motxilla de l'home hi havia un coixí. En obrir-lo, van adonar-se que amagava cinc paquets de color gris d'una substància vegetal, presumptament marihuana.

Per aquest motiu, Attila B. O., de qui no consten antecedents, va ser detingut i traslladat a les dependències policials per un delicte contra la salut pública. Gestions posteriors van permetre saber que la quantitat total de la marihuana era de 805 grams.