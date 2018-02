Concentració avui per rebutjar el canvi de nom de la plaça de la Constitució

La plataforma ciutadana Girona és de tots i la Constitució és democràcia celebrarà aquest migdia una concentració a la plaça del Vi per tal de protestar contra la decisió de canviar el nom de la plaça de la Constitució per la d'1 d'octubre de 2017, que s'ha d'aprovar en el ple de demà. La trobada, que tindrà lloc a les 12 en punt a la plaça del Vi, vol servir per demanar «sensatesa» a l'Ajuntament de Girona i molt concretament a l'alcaldessa, Marta Madrenas.

Segons asseguren els convocants, és una mobilització «amb vocació transversal i d'integració, de defensa dels espais públics com a elements de cohesió». Durant l'acte es llegirà un manifest i es mostraran opinions diverses a l'entorn del nom de la plaça, tot defensant la conveniència de no canviar-ne el nom per no vulnerar els elements essencials de convivència que, segons els promotors, suposarà el canvi.



«Crear un problema»

Per als promotors de la protesta, la decisió de canviar el nom de la plaça Constitució ha suposat «crear un problema allà on no n'hi havia», i consideren que l'Ajuntament hauria de procurar «no crear fractures entre els gironins i gironines amb decisions d'aquesta naturalesa».