La família del nen ofegat a les hortes reclama 350.000 euros a l'Ajuntament

La família del nen de deu anys que va morir ofegat en un estany de les hortes de Santa Eugènia el juny de 2017 reclama una indemnització de 350.000 euros a l'Ajuntament de Girona. La família del nen, que no sabia nedar, argumenta, entre altres motius, que l'Ajuntament n'és responsable perquè la bassa no estava prou ben senyalitzada la prohibició de banyar-se i que el material amb què està feta deixa entrar fàcilment però no sortir. Ara, l'Ajuntament ha començat el procediment administratiu per determinar si va tenir-hi alguna responsabilitat, un procés que es podria allargar sis mesos o un any. Si el consistori acaba denegant la reclamació de responsabilitat, la família sempre podria recórrer als jutjats.

L'infant, que era veí del mateix barri de Santa Eugènia i anava a l'escola del barri, va perdre la vida quan es va anar a banyar amb dos amics a la bassa, que no està pensada per al bany sinó que, tal com va especificar en el seu moment el consistori, té una funció purament ecològica. El menor va desaparèixer dins d'un dels estanys, de poca profunditat però ple de branques i fang. En veure que no sortia, els seus amics van alertar de la seva desaparició, fet que va activar els serveis d'emergència. Finalment, un helicòpter va poder localitzar el cos sense vida del menor.

En aquell moment, l'Ajuntament va qualificar la situació de «malaurat accident». El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, va lamentar el succés i va explicar que la bassa-estany on es va ofegar el menor no havia estat mai pensada per banyar-s'hi. De fet, va recordar que hi havia una tanca perimetral de fusta per evitar que la gent s'hi acostés i que el consistori no tenia constància que ningú s'hi banyés.

Tot i això, la família considera que l'Ajuntament sí que hi podria tenir alguna responsabilitat. Per això, han iniciat un procés administratiu per tal de reclamar una indemnització que ells xifren en uns 350.000 euros. Entre els arguments que aporten hi ha el fet que, malgrat que hi havia una tanca de fusta, la bassa convidava a banyar-s'hi perquè no hi havia cartells que prohibissin específicament el bany i el lloc semblava absolutament segur. A més, diuen que amb el material de què estava feta la bassa, era difícil sortir-ne.

Davant d'aquesta petició, l'Ajuntament ha iniciat el procés per determinar si hi va haver alguna responsabilitat municipal. Per això, ha de demanar un informe a la comissió jurídica assessora de la Generalitat –que és perceptiu tot i que no vinculant– i tot seguit demanarà informes detallats a totes les àrees de l'Ajuntament implicades en el cas. El consistori calcula que podria trigar entre sis mesos i un any a determinar si hi va haver responsabilitats municipals. I en cas que acabi desestimant la demanda, a la família sempre li quedarà l'opció de portar el cas als jutjats. També es podria donar el cas que les dues parts arribessin a un acord.