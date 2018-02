Voluntaris pels sensesostre

Tot va començar amb una nit repartint sopa de cigrons a la gent sense sostre que anava trobant per Girona. Era finals d'octubre i en Cristian Barrera va fer una crida a les xarxes socials per poder anar repetint l'acció periòdicament. La resposta va ser excel-lent. En pocs dies ja eren un bon grapat de gent i van començar a fer les sortides nocturnes cada nit, de dijous a diumenge.

Són els dies que han detectat que els sensesostre tenen menys atenció d'altres entitats i serveis socials. Queden a la plaça Catalunya i es reparteixen per zones de la ciutat de Girona (Montilivi i Lluís Pericot, Santa Eugènia, centre i Barri Vell, i Sant Narcís) i Salt. Els donen menjar i roba, com ara mantes, sacs, esterilles o altres utensilis que han anat recollint en diferents crides per les xarxes socials, el seu gran canal de difusió.

L'associació Som Sostre Girona aplega ja molts voluntaris. És tot autogestionat. Uns cuinen, altres condueixen i altres porten el menjar fins als més necessitats. Atenen diàriament una trentena de persones. Reben aliments d'alguns establiments, com la fleca Boix o la pastisseria Palmira, que complementen l'àpat, en el qual mai falta una sopa calenta.

No tenen cap local per utilitzar com a magatzem i tot ho guarden els voluntaris a casa seva. L'Ajuntament els ha promès ajuda, però s'han de constituir oficialment en una associació. I ja han iniciat els tràmits. De moment ja s'han reunit amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, i amb la regidora d'Igualtat i Drets Socials, Eva Palau, i preparen una presentació pública properament, a més d'un curtmetratge.

«Ens quedem a sopar amb ells, xerrem. Creem vincles», indica el president de l'associació, Cristian Barrera. Fins i tot, van fer-ho per cap d'any. Barrera ajuda la gent amb dificultats des que tenia tretze anys, a Xile, i posteriorment en diversos països europeus, fins que va arribar a Girona, on continua amb aquesta tasca.

«Fem que se sentin persones. Molts estan enfonsats i busquem que siguin visibles», explica la vocal de l'entitat Imma Maureso. Hi ha gent gran, joves, estrangers, gironins, de tot arreu. «Atenem tots aquells que són vulnerables», insisteix Barrera.

La tasca amb aquestes persones també inclou ajudar-los a buscar feina, parlant amb empreses de treball temporal. Fins i tot hi ha voluntaris que han deixat la dutxa a algun sensesostre perquè pogués rentar-se.