Concentració per rebutjar el canvi de nom de la plaça Constitució de Girona

Una concentració ciutadana va rebutjar ahir el canvi de nom de la plaça Constitució per plaça de l'1 d'octubre. La concentració va estar organitzada per la plataforma «Girona Som Tots i la Constitució és democràcia» i va comptar amb la participació d'altres entitats i partits polítics de la ciutat. La previsió és que avui el ple de l'Ajuntament aprovi la proposta del canvi de nom.

La plaça del Vi va aplegar ahir al migdia gironins que van mostrar el seu rebuig al canvi proposat de la plaça Constitució. Els concentrats van assistir-hi amb banderes espanyoles i catalanes i van oferir càntics com «La Constitució és Democràcia». Aquest era també el lema de la pancarta, que van intentar penjar sense èxit en un dels balcons de l'Ajuntament. També hi va haver la participació d'alguns regidors i diputat del PSC, PP i Ciutadans.

Durant l'acte es van fer diversos parlaments i es va llegir un manifest que va començar amb la frase: «Senyora Madrenas, li diem no, no i no». Seguidament van afirmar que voler canviar el nom és intentar esborrar un símbol «sagrat», que representa «la pau i la democràcia que ha viscut Espanya des que es va crear l'any 1978». Concretament, van defensar que la implantació de la Constitució va marcar un canvi en la societat espanyola, que també «ha de quedar reflectit en el nomenclàtor de la ciutat». Segons els concentrats, aquesta importància no és equiparable a la que té l'1 d'octubre, ja que consideren que «la Constitució ens engloba a tots, mentre que la seva República no». És per això que no estan d'acord que la plaça acabi representant només el sector independentista de la ciutat. Tot i així, van suggerir que es pot posar «1 d'octubre» en un altre espai de la ciutat, essent conscients de la importància que va tenir aquest dia en molta gent.

Una altra de les queixes dels assistents és que el consistori hauria de fer cas a tots els gironins: «El que no podem permetre és que una minoria, que és majoria, decideixi per tots». És per això que van demanar a l'alcaldessa que pensés «en el bé de tots» i tothom es pugui sentir identificat amb el nom de la plaça. També van lamentar que, a vegades, no ser independentista a Girona sigui complicat: «El sentiment espanyolista a Girona és difícil» afirmava un dels assistents, Quim Torra.

En els parlaments també van lamentar que la «fractura social» que s'està vivint acabi afectant un lloc tan emblemàtic de Girona, que ara sembla que s'ha convertit en «ofensiu». En aquest sentit, van recordar que la implantació de la Constitució va donar molts més drets i llibertats de les que hi havia. «Poden esborrar el nom, però la Constitució els continuarà emparant», van concloure. A més, van avisar que, passi el que passi, per ells sempre serà la plaça de la Constitució.

El ple d'avui ha d'aprovar el canvi de nom i des de la plataforma ja van dir que preveuen fer algun tipus d'acció per expressar la seva oposició.