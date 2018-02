Girona ja té plaça de l'1 d'Octubre del 2017 i ha esborrat la Constitució de nomenclàtor de la ciutat. El ple municipal ha aprovat fer efectiu el canvi i rebatejar l'espai del Mercadal per majoria absoluta, amb els vots a favor de l'equip de govern, ERC i la CUP. Tot i que poc abans del ple Ciutadans (Cs) ha intentat fer caure la proposta de l'ordre del dia, adduint que no havia passat per Junta de Govern Local, no ho ha aconseguit. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha convocat la reunió d'urgència i ha portat la proposta al ple.

El debat, però, no ha estat exempt de polèmica i s'han tornat a evidenciar, com ja ha passat aquestes darreres setmanes, les divergències entre uns i altres. A una banda, CiU, ERC i la CUP; a l'altra, el PPC, Cs i el PSC. Abans de la votació, Madrenas ha pres la paraula per subratllar que "la Constitució no és democràcia i ha perdut tota legitimitat", perquè en el seu nom hi ha "exiliats, represaliats i s'ha aplicat el 155". Unes 600 persones han seguit el ple des de la plaça del Vi. Sobretot partidaris, però també opositors a la mesura.

Després de passar per la Comissió del Nomenclàtor, que va avalar el canvi tot i que no era vinculant, el ple de Girona ha ratificat aquest dilluns rebatejar la plaça Constitució per la d'U d'Octubre del 2017. Poca estona abans del ple, però, Cs ha intentat que el punt saltés de l'ordre del dia, al·legant impediments administratius (entre d'altres, que no havia passat per Junta de Govern Local).

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha convocat la reunió d'urgència, i pocs minuts abans de començar el ple ha resolt el tràmit. Al final, doncs, el punt no ha saltat de l'ordre del dia (era el número 10). Això sí, hi ha acabat passant en forma de moció, que s'ha votat, i aprovat per majoria absoluta, a quarts de vuit del vespre.

El debat polític al consistori ha tornat a posar de relleu les posicions d'uns i altres. El portaveu de CiU, Carles Ribas, que ha estat el primer a parlar, ha comparat la Constitució amb una "pedra immòbil" i ha criticat que, en el seu nom, l'estat espanyol hagi "reprimit" els catalans. "Avui en canviem el nom perquè una majoria dels gironins han deixat clar que la Constitució ha estat superada socialment; i a més, també homenatgem aquells gironins que van protegir les urnes i les paperetes", ha dit.

El regidor de la CUP, Lluc Salellas, ha dit que la Carta Magna "és un text que representa una cadena i l'opressió" i que la decisió de canviar el nom de la plaça és del tot "legítima", perquè també emana del resultat del referèndum. "La Constitució Espanyola és presó de pobles i de persones; i per a mi, allò que és democràcia és la imatge de la gent que l'1 d'octubre va anar a protegir col·legis, del voluntari que va portar coques o del jubilat de 90 anys votant amb llàgrimes als ulls".



"Llibertat, seguretat i igualtat"

A les antípodes d'aquesta posició s'hi han situat tant el PPC com Cs, que han votat en contra la proposta. La portaveu del PPC, Concepció Veray, ha defensat que dins la Constitució "hi cabem tots" i que la Carta Magna és una "llei de lleis", un "punt de trobada" i que representa "la llibertat, la seguretat i la igualtat". A més, Veray també ha retret que, canviant el nom a la plaça, no es té en compte "la voluntat de molts gironins" que no ho volen.

En la mateixa línia també s'ha expressat la portaveu de Cs, Mírian Pujola. Durant el seu parlament, la regidora ha dit que el d'avui era "un dia trist" i ha retret que, canviant el nom de la plaça Constitució, allò que fa l'Ajuntament és "dividir" els gironins. "Vostès allò que volen és eradicar la legislació vigent com aquell qui canvia el nom d'una plaça", ha dit Pujola.



La decisió "menys encertada"

Per la seva banda, el PSC, que també ha votat en contra que es rebategés l'espai del Mercadal, ha centrat el seu discurs en insistir en la necessitat de "buscar consens". La seva portaveu, Sílvia Paneque, ha retret a l'alcaldessa que aquesta sigui "la decisió menys encertada" que ha pres, ja que amb el canvi de nom, en comptes d'intentar trobar l'entesa, allò que ha fet és "ofendre" part de la ciutadania. "Reivindicar l'1 d'octubre no significa esborrar la Constitució, una fita de la nostra història col·lectiva", ha dit.



"La Constitució no és democràcia"

Al final del debat, l'alcaldessa ha pres la paraula per subratllar que els fets de l'1 d'octubre, "que han donat la volta al món", mereixen "un lògic homenatge". Per a Marta Madrenas, és "imprescindible" que la ciutat tingui un record per a tots els qui, durant el referèndum, van "defensar la democràcia" i que l'1-O "no s'oblidi mai".

A més, l'alcaldessa també ha dit, interpel·lant directament a la portaveu del PPC, que la Constitució, al capdavall, "no deixa de ser una llei més que han fet els homes". "La Constitució no és democràcia, i em sembla que aquest és el seu error, perquè no ho han entès", ha afirmat.

El canvi de nom de la plaça Constitució ha tirat endavant per divuit vots a favor (els que sumen CiU, ERC i la CUP) i set en contra (PSC, Cs i PPC). D'aquesta manera, la Carta Magna ha quedat esborrada del nomenclàtor de la ciutat.

L'espai del Mercadal es deia plaça de la Constitució des del 4 de desembre del 1981, quan el ple d'aleshores va aprovar batejar-lo amb aquest nom. A partir d'ara, serà la plaça de l'U d'Octubre del 2017

