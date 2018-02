De la «Plaça de la Constitució» a la «Plaça de l'1 d'octubre del 2017»

La primera vegada que va aparèixer la possibilitat de convertir la plaça Constitució a plaça 1 d'octubre del 2017 va ser a principis de desembre, en un acte convocat pel CDR i Girona Vota i que va comptar amb el suport de la CUP i ERC. Tot i que el bateig va ser simbòlic, més de 200 persones van participar en l'acte empaperant l'espai. La concentració tenia principalment l'objectiu de rebutjar les agressions policials que es van viure a Girona el dia del referèndum. A més, també es volia canviar el nom d'un espai on durant el setembre i l'octubre s'hi van fer diverses concentracions a favor de la democràcia, la República i la llibertat dels presos.

Al cap d'uns dies, la proposta va arribar al ple de l'Ajuntament a través d'una moció d'urgència de CiU, ERC i la CUP. Els tres partits van defensar que el canvi de nom era «un clam popular», i que havia de servir per no oblidar «la repressió de l'1-O en nom de la Carta Magna». A més, es va decidir que la plaça havia d'incloure l'any, per poder-la diferenciar d'una data simbòlica franquista: l'1 d'octubre del 1936, Franco va ser nomenat cap del govern de l'Estat. La moció va ser aprovada amb els vots a favor de CiU, ERC, PSC i la CUP i en contra de Ciutadans i PP. La moció determinava que s'havia de passar la proposta a la comissió del Nomenclàtor, que és qui debat i vota totes les propostes que arriben pels noms de la ciutat.

La Comissió va aprovar el canvi de nom a mitjans de gener, amb la majoria dels vots a favor. El ple d'avui, doncs, ha de ratificar la decisió que convertirà oficialment la plaça de la Constitució en la plaça de l'1 d'octubre del 2017.