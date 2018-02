Demanen un pacte local contra la segregació escolar a Girona

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) de Girona i Salt, que reuneix les principals entitats del sector, ha reclamat un pacte local sobre la segregació escolar a la ciutat. El MUCE recorda que, segons el darrer informe del Síndic de Greuges, Girona es troba entre les deu ciutats de més de 10.000 habitants amb més segregació interna de Catalunya. Per això, i tenint en compte que el Síndic està impulsant un Pacte Nacional contra la segregació escolar a tot Catalunya, des del MUCE de Girona i Salt volen que se'n faci un també a la capital gironina.

La comunitat educativa proposa un decàleg de mesures per a impulsar aquest pacte a nivell gironí. El llistat inclou establir una proporció màxima d'alumnes amb necessitats educatives específiques a cada centre de la ciutat i utilitzar la reserva de places per a aquest tipus d'alumnes com a instrument d'escolarització equilibrada. D'aquesta manera, creuen que cal fer una detecció prèvia abans de les preinscripcions, amb criteris compartits i dimensionant la reserva de places al volum d'alumnat amb aquestes necessitats.

Pel que fa a les ràtios, es demana que s'evitin les ampliacions de ràtio quan hi ha centres amb places vacants i establir una reducció de ràtios a totes les escoles d'un sector per promoure una distribució més equilibrada de la matrícula. A més, volen que els centres de composició social desfavorida puguin atorgar punts complementaris per atraure demanda, així com atorgar punts complementaris per accedir de forma grupal a centres.

De la mateixa manera, defensen que cal reimplantar l'Oficina Municipal d'Escolarització, amb totes les seves competències, per tal de reforçar el paper dels òrgans de garantia del procés i el control de les irregularitats. A més, volen centralitzar les preinscripcions fora de termini per aconseguir una distribució equilibrada.

En relació a les adscripcions, volen enfortir la continuïtat educativa entre escoles i instituts a través de les adscripcions amb itineraris clarament definits, tot evitant que hi hagi escoles amb una demanda feble o socialment desfavorida amb instituts de semblant tipologia. A més, volen que es revisi si les adscripcions de primària a secundària de la ciutat reuneixen aquestes característiques.

Pel que fa a l'acompanyament de les famílies, creuen que cal vetllar per donar a les famílies una informació ajustada als seus drets i a la transparència del règim de quotes i activitats. A més, creuen que cal desenvolupar actuacions d'agrupament en grup a les famílies dels alumnes de les escoles bressol i primària amb una composició social desfavorida, així com accions per conscienciar les famílies i els centres per preservar l'equitat del sistema eduatiu com a bé comú.



Ajuts i beques

Una altra qüestió són els ajuts i les beques. En aquest sentit, reclamen que es reguli el servei de menjador per tal de complir amb una forquilla de preus i que es disposi d'un sistema de beques que en garanteixi plenament l'accés. A més, volen que s'estableixi una convocatòria d'ajuts per garantir l'accés en igualtat d'oportunitats a les activitats complementàries, tal com estableix la llei. També volen garantir el suport i implicació municipal en els programes d'activitats extraescolars que promoguin la inclusió.

El MUCE planteja també la proposta de vetllar per tal que els centres estableixin projectes educatius compromesos amb la inclusió de la diversitat social, i oferir-los (especialment als que tenen una composició socila desfavorida) projectes educatius que homologuin les oportunitats educatives en l'àmbit pedagògic i contribuir a mantenir-los.

Finalment, volen que es faci una comissió de seguiment i valoració de totes les mesures, que s'hauria de convocar dues vegades l'any i fer públics els seus acords i auditories.