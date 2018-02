Girona ja té la plaça 1 d'Octubre de 2017

El ple municipal de Girona va aprovar ahir al vespre definitivament canviar el nom de la plaça Constitució per plaça de l'1 d'Octubre de 2017. El debat va viure moments de tensió i ningú va sortir del guió. Els tres partits independentistes (CiU, ERC-MES i CUP) van votar-hi a favor cosa que va sumar divuit suports, mentre que la resta (PSC, Cs i PP) hi van votar en contra, amb set vots. L'alcaldessa, Marta Madrenas va assenyalar que amb la modificació «fem un homenatge i dotem de dignitat la gent represaliada per la violència amb la carta blanca de l'Estat. Constitució no és democràcia, democràcia és la voluntat del poble». El resultat de la votació va provocar un esclat d'aplaudiments a l'interior de l'ajuntament i a l'exterior.

El ple se seguia amb més interès que en altres ocasions. A l'interior del saló de plens, entre els bancs del públic, predominaven les bufandes grogues, com a l'exterior de l'edifici consistorial, on Girona Vota havia posat una pantalla de televisió per seguir el punt de l'ordre del dia, abans de fer la concentració de cada dilluns per reivindicar la llibertat dels polítics i els activistes independentistes presos.



Junta de govern a corre-cuita

El punt va entrar a l'ordre del dia del ple després d'una polèmica. Ciutadans va denunciar al llarg del dia d'ahir que no podia portar-se al ple perquè no s'havia aprovat a la Junta de govern local. L'equip de govern va adonar-se que Ciutadans tenia raó i poc abans de l'inici del ple va convocar una junta extraordinària per aprovar el punt i portar-lo al ple per esquivar l'error de tramitació a temps.

Al ple, al final, va entrar-hi no com a proposta de la comissió informativa d'Hisenda i Règim interior, com s'havia anunciat feia dies, sinó com a moció d'urgència, tot i que en el mateix punt de l'ordre del dia, el desè, per potestat de l'alcaldessa. La urgència es va aprovar amb els mateixos vots que al final també hi hauria en la mateixa proposta de text de canvi de nom de la plaça.

Primer va parlar Carles Ribas (CiU) com a portaveu de la formació que presentava la moció. Va indicar que el canvi de nom es devia al fet que la majoria dels gironins havia dit que no vol una plaça amb un nom que recorda a coartar-los amb «amenaces, insults i violència» i que «honora els ciutadans que un dia van ser actius i pacificament» van defensar unes urnes on votar.

A continuació van parlar la resta de grups municipals. L'ordre era de menys a més representació. Primer va ser el torn de la regidora del PPC, Concepció Veray. La representant popular va defensar els valors que, al seu parer, representa la Constitució, que va titllar de «llei de lleis» i va lamentar que s'hagi decidir fet aquest homenatge a l'1- d'octubre substituint el nom de la plaça Constitució. «Si volien plantejar un lloc nou, el debat hauria estat molt diferent», va indicar. I va deixar clar que «els que no volem el canvi de nom respectem que hi hagi ciutadans que el vulguin, però vostès -en referència els independentistes- no respecten que hi hagi gent que no vulgui el canvi».

Per Ciutadans, Míriam Pujola va assegurar que ahir era «un dia trist per a la ciutadania». Va indicar que els independentistes «no volen la plaça de l'1 d'Octubre per fer un homenatge, perquè el nom l'haurien pogut posar en un altre lloc de la ciutat». En aquest sentit, va dir que «han anat a faltar el respecte a qui no pensa com vostès». A més, va exposar que amb la decisió han causat divisió i que «dividir no és vèncer, dividir és empobrir, és distanciar, és afeblir? no, vostès no fan un acte reivindicatiu, que potser alguns fins i tot entendríem, vostès volen demostrar cert poder quan el que fan realment és demostrar la seva mediocritat».

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va afirmar que «o es busca la concòrdia o se cerca el conflicte». Va assegurar a Madrenas que el canvi de nom és «la decisió menys encertada que ha pres» i va recordar que l'Ajuntament hauria de ser «un exemple per buscar de la conciliació». I va deixar clar que: «Per reivindicar l'1 d'octubre no s'ha d'esborrar la constitució».

Des de la CUP, Lluc Salellas va assegurar que la Constitució ara mateix «representa l'opressió a centenars i milers de persones de la ciutat» i que «empara la «violència als nostres veïns». I va indicar que «la constitució no és l'origen de la democràcia a Catalunya. L'origen són els catalans». També va recordar que, en el passat, un ple va decidir posar el nom de Constitució a la plaça quan ERC demanava que es digués Lluís Companys.

Finalment, Maria Mercè Roca (ERC-MES) va recordar que la modificació del nom de la plaça s'ha votat en tres ocasions i que sempre ha guanyat l'opció del canvi. També va expressar que l'1 d'octubre simbolitza el dia que «van descobrir la força de la nostra unitat» mentre va fer caure «tota la seva violència». I va indicar que la interepretació fraudulenta de la Constitució ha portat a la violència i a l'article 155.