Mor l'hoteler gironí Josep Carreras i Feixas

L´hoteler Josep Carreras i Feixas, fundador de l´hotel Europa i històric dirigent de diferents associons hoteleres i turístiques de Girona i les comarques gironines, ha mort als 88 anys.

Josep Carreras procedia d'una família de carnissers de la Rambla de Girona, però el seu esperit emprenedor el va portar a obrir, l'any 1963, l'Hotel Europa. Acaba de casar-se amb Carme Espígol i no tenia experiència en el sector, però el negoci va prosperar. Comerciants, viatjans i passavolants van ser els principals clients de l'hotel.

I és que tot i l'expansió turística de les comarques gironines, en aquells moments "els turistes passaven de llarg de la ciutat de Girona; només hi venien a passar unes hores si feia mal temps i no podien anar a la platja". Ho recordava ell mateix en el llibre i el documental commemoratiu del centenari de la Cambra de Comerç de Girona.

Carreras va convertir-se en un gran dinamitzador del sector turístic de la ciutat de Girona. L'any 1977 va fundar, al costat d'altres empresaris, l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial, amb la intenció de defensar els interessos d'aquells hotelers i restauradors que no estaven a la Costa Brava. Carreras va presidir aquesta organització des de la seva fundació fins l'any 1989. A nivell representatiu, també va ser president de la Federació d'Hosteleria de les Comarques Gironines i president de la Comissió de Turisme de la Cambra de Comerç.

Fa prop de deu anys, Carreras en un col·loqui a la ciutat de Girona, es mostrava satisfet pel fet que la ciutat de Girona estava fent els deures per a posicionar-se com a destí turístic d'interior i assegurava que en l''exit turístic que la ciutat començava a experimentar també hi havien contribuït els hotelers de la ciutat.