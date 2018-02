Pagaran 29.000 euros més per guardar i assegurar la col·lecció Santos Torroella

L'Ajuntament de Girona va aprovar en la sessió plenària d'ahir a la nit la despesa de 28.923 euros a pagar a l'empresa Artpercent Integral Art Services en concepte de contractació de serveis d'emmagatzematge i assegurança de la col·lecció d'art Santos Torrella. Les obres d'aquest extens fons cultural van estar en una nau de l'esmentada empresa a Rubí fins al seu trallat definitiu en un espai habilitat a Girona. Allà, tal com va explicar ahir el regidor de Cultura, Carles Ribas, les obres han estat preservades adientment i «en òptimes condicions de seguretat».

Aquesta empresa va ser l'adjudicatària del seu manteniment temporal com a societat especialitzada en tot tipus de gestions pel que fa a la manipulació, embalatge i control del fons, sobretot per a gestionar els préstecs temporals per a exposicions d'obres del fons que sol·licitaven diversos museus, com ara el Reina Sofia de Madrid.

La despesa es va aprovar amb el suport dels regidors dels grups municipals de CiU i del PSC, l'abstenció d'ERC-MES, el PSC, Ciutadans i el vot en contra de la CUP.

El regidor cupaire Lluc Salellas va recordar l'opisició de la seva formació a l'adquisició del 'obra ja des dels seus inicis i va afirmar que «al final el fons Santos Torroella resultarà com el TAV però en l'àmbit cultural. El que havia de ser un gran projecte de ciutat acabarà essent un nyap que no sabem ni quan acabarà ni quant ens costarà».

De fet, diverses formacions de l'oposició van lamentar el cost que està tenint aquesta col·lecció a banda de la compra milionària aprovada en un tens i polèmic ple municipal el mes de febrer de 2014.

Concepció Veray (PP) va deixar palès que s'han destinat més de cent mil euros ja en emmagatzematges i trasllats de les obres de la col·lecció. Des d'Esquerra, Maria Mercè Roca va indicar que sovint van anareixent noves despeses com aquesta de 29.000 euros. En aquest sentit, va demanar transparència i que es defineixi a partir d'ara quins cosots extra hi haurà vinculats al fons Santos Torroella.