Un edil de PxC es querella per delictes d'odi contra l'Espai Antiracista de Salt

El regidor de PxC de Salt Sergio Concepción s'ha querellat almenys contra tres membres de l'Espai Antiracista per un presumpte delicte d'odi, així com per manifestació il·lícita, revelació de secrets i associació il·lícita. El representant de la formació ha presentat la denúncia al Jutjat d'Instrucció número 2 de Girona en considerar que l'entitat boicoteja sistemàticament els seus actes públics amb contramanifestacions «on s'excita l'odi contra ells».

El digital Ariet destaca que la querella posa èmfasi en tres dies concrets. Dos fan referències a la diada de Sant Jordi de 2015 i de 2017, quan els antiracistes van envoltar la parada de Plataforma per Catalunya. El tercer cas fa referència a una concentració convocada per l'Espai Antiracista i altres entitatsen resposta a la concentració promoguda per PxC que reclamava més seguretat a la vila.

L'Espai Antiracista va assegurar ahir en un comunicat que PxC vol aprofitar «l'onada de retallada de drets i llibertats llançada per l'Estat espanyol que aquests dies fa desfilar pels jutjats professorat, regidores independentistes, mecànics, activistes o rapers d'esquerres» i es pretén «inutilitzar la llibertat d'expressió pervertint un delicte pensat per protegir les minories i els grups discriminats i girar-lo contra els col·lectius i persones que lluiten, justament, pels seus drets». En una frase, diuen: «Ës un món al revés al qual de cap manera ens resignem». L'Espai Antiracista diu que l'objectiu de la querella no és altre que voler fer-los «callar».

En el comunicat s'indica que el denunciant, Sergio Concepción, «és fotografia amb el dirigent neonazi grec d'Alba Daurada Mikhaloliakos -condemnat per l'assassinat del raper antifeixista Pavlos Fisas-, a les portes del camp de la mort d'Auschwitz».

L'Espai asssegura que seguiran treballant «per eradicar qualsevol forma d'exclusió o discriminació, de dret o de fet, per motiu de nacionalitat, color de pell, lloc de naixement o tradició cultural o religiosa».