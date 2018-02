A favor del CAP de Taialà

L'equip de govern de Girona estem en contra del tancament del CAP de Taialà els caps de setmana i festius. Així ho hem manifestat davant la Conselleria de Salut, davant la premsa, davant els veïns i davant tothom qui ens ha volgut escoltar. Tant l'alcaldessa com jo com a regidor de barri i Eva Palau com regidora de Salut ens hem preocupat per aquest tancament personalment, perquè era un servei consolidat en els barris de l'Esquerra del Ter i també entre els municipis de la Vall del Llémena. Perdre les guàrdies de cap de setmana i festius sens dubte és una mala notícia, com ho va ser el 2008 en la resta de centres ambulatoris de la ciutat.

Davant les acusacions interessades que hem hagut de sentir, vull deixar clar que tan bon punt vam conèixer les intencions de la Conselleria de Salut, ens hi vam posar en contacte per evitar la mesura. Se'ns va explicar que era una decisió presa que afectava aquest i altres CAPs, justificada per criteris tècnics i econòmics, i que entraria en vigor a principis d'any. Vam aconseguir demorar el tancament ja que coincidia amb la campanya de la grip, i així vam guanyar temps per seguir negociant.

Aquí és on hem topat amb la dura realitat del 155, que alguns defineixen com a excusa per no haver de reconèixer les conseqüències d'una mesura a la qual han donat suport: la decisió de deixar el CAP de Taialà obert en caps de setmana i festius el 2008 va ser una decisió política, perquè es va tractar diferent el CAP de Taialà que els de la resta de la ciutat, i ara no tenim interlocutor polític amb qui poder negociar.

Independentment de si ens n'haguéssim sortit o no, les converses d'aquestes setmanes amb Salut han sigut merament tècniques. Per tant, els arguments han oscil·lat només sobre costos laborals enfront del nombre de consultes, i la concentració de serveis al CUAP Güell com a millor opció sanitària: els arguments estrictament mèdics i laborals per sobre dels socials i veïnals. La manca de direcció política ha evitat poder plantejar altres equacions per evitar reduir el servei del CAP, i mantenir-lo tal com es va pactar entre els governs català i de la ciutat el 2008.

Enmig de la discussió tècnica, hem aconseguit si més no el compromís d'un seguiment constant en les conseqüències d'aquest tancament sobre els usuaris dels barris i municipis afectats. En tres i en sis mesos farem una valoració d'aquest seguiment, i esperem poder sumar arguments tècnics per afavorir que políticament es pugui plantejar recuperar el servei.

Estem al costat dels veïns de barris com Taialà, Domeny o Germans Sàbat, que han vist amb preocupació el tancament de les guàrdies del CAP. Tot això que he explicat ho he fet també de viva veu amb els ciutadans que se m'han adreçat per aquest tema, i m'hauria agradat poder-ho fer també en l'acte de protesta de divendres passat, on vaig ser escridassat mentre intentava donar aquestes explicacions. Un episodi que espero que no es repeteixi, perquè crec que el que havia de dir podia ser d'atenció dels veïns. En tot cas, no entenc l'obsessió d'alguns a culpar-nos de la decisió del Departament de Salut, perquè no és una afirmació certa, i l'únic que està fent és evitar que treballem plegats a intentar recuperar aquest servei. Aquest és el compromís de l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona, amb l'alcaldessa al capdavant, i segur que tindrem possibilitats de posar-ho sobre la taula en el futur proper.