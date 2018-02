Girona vol implantar l'àrea verda de la Devesa aquest mes

L'Ajuntament de Girona vol posar en marxa la nova zona verda de Can Sarasa –situada al carrer Riu Güell, entre la Devesa i l'edifici conegut popularment com la Sala de Ball– aquest mateix mes de febrer. Es tracta de 222 places que passaran a ser de pagament, tot i que els dimarts i els dissabtes, coincidint amb el mercat, la primera hora serà gratuïta.

El regidor de Mobilitat, Via Pública i Urbanisme, Joan Alcalà, va explicar en una entrevista a Televisió de Girona que en aquests moments estan acabant de resoldre qüestions tècniques referents a la maquinària que ha de controlar els tiquets. El regidor assenyala que cal ajustar bé el sistema per tal que la primera hora pugui ser gratuïta els dies de mercat i no hi hagi picaresca amb els tiquets. Per això, estan acabant de resoldre les qüestions tècniques, i si el sistema no pot estar a punt aquest mes de febrer –tal com és la voluntat del consistori–, funcionarà al mes de març sense falta.

Aquest nou sistema d'estacionament ha de servir per donar servei als clients del mercat de la Devesa i facilitar-ne la mobilitat. Per això, segons el consistori, aquesta mesura anirà acompanyada d'una altra: la prohibició d'aparcar a l'interior del Camp de Mart, en plena Devesa. Es tracta d'una reivindicació històrica dels veïns i a la qual l'Ajuntament de Girona es va comprometre temps enrere.

El sistema tarifari d'aquesta àrea serà el d'una àrea verda tradicional. Els veïns que es consideraran residents d'aquesta zona –i que per tant pagaran la tarifa més baixa– seran els de la Devesa-Güell i els de Figuerola-Bonastruc. Tot i això, hi haurà una particularitat: els dimarts i els dissabtes al matí, quan hi hagi mercat a la Devesa, tothom tindrà una hora gratuïta. D'aquesta manera, es vol beneficiar els clients que vagin al mercat bisetmanal, tot i que a la pràctica la mesura beneficiarà tothom, ja que seria molt complicat comprovar qui va al mercat i qui no. Així, a més de facilitar l'aparcament als que vagin a comprar al mercat setmanal, l'àrea verda també servirà per afavorir la rotació de vehicles en un punt on històricament s'ha detectat que hi ha poc moviment, especialment els caps de setmana.

Els dies que no hi hagi mercat, en canvi, el sistema de pagament serà el mateix que en la resta d'àrees verdes de la ciutat. És a dir, que serà com una zona blava per als que resideixin a fora de la ciutat (1,05 euros cada hora) i la meitat per als veïns de Girona (0,55 euros per hora). Per als veïns que resideixen a la zona –en aquest cas, Devesa-Güell i Bonsatruc-Figuerola– i tenen el vehicle donat d'alta al seu domicili, el preu serà de només 0,25 euros al dia, fins a sis dies laborables per 1,5 euros i amb una quota trimestral de 19,5 euros.

En aquests moments, a la ciutat de Girona hi ha 662 places d'àrea verda d'aparcament distribuïdes en dos barris: les Pedreres i la Devesa-Güell. En la mateixa entrevista, Alcalà va indicar que els veïns de les Pedreres i del Carme-Vista Alegre també estan demanant insistentment que l'àrea verda s'implanti a nous carrers. Aquesta és una petició que, malgrat no serà immediata, també s'atendrà properament.

En canvi, el projecte de fer pagar dos euros per aparcar a la Copa, a l'aparcament que hi ha passat el pont de Pedret, de moment resta aturat. Malgrat que el consistori va aprovar l'any passat les taxes per tal de poder-lo implantar, el projecte ha comptat amb l'oposició de les associacions de veïns del voltant. Per això, i veient la falta de consens, el consistori ha decidit de moment aparcar la iniciativa.

Així doncs, malgrat que l'àrea verda ha resultat un èxit en alguns barris, n'hi ha d'altres on els veïns l'han rebutjat frontalment, com ara la plaça Sant Pere o Sant Narcís. En canvi, a Santa Eugènia, els veïns van fer una reunió ara fa uns mesos on van veure amb bons ulls la possibilitat d'implantar alguna àrea verda per assegurar-se així la rotació en determinats espais on actualment costa molt que els vehicles aparcats es moguin durant dies.