Jutgen un veí de Salt acusat d'abusar sexualment de la fillastra

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un veí de Salt (Gironès) acusat d'abusar sexualment de la fillastra quan tan sols era una nena de 8 anys i fer-li veure vídeos pornogràfics. Els fets haurien passat el 2014, tot i que no s'ha pogut precisar exactament en quines dates. Els suposats abusos s'haurien donat al domicili quan el padrastre i la menor es quedaven sols. El processat, que ho ha negat tot, s'enfronta a una pena de 5 anys de presó. Per la seva banda, la menor, que ha tingut dificultats per respondre les preguntes que se li feien, ha confirmat haver vist vídeos de caràcter sexual amb l'acusat i que aquest es dutxava amb ella, que l'obligava a tocar-lo i que ella no ho volia . Durant el judici, la mare de la nena ha declarat que no se la creu. Sosté que la seva filla vol perjudicar l'acusat i forçar-la a trencar la relació, perquè desitja que torni amb el seu pare biològic (que la nena no ha conegut mai). Al final del judici, la defensa ha demanat l'absolució perquè considera que els fets no han quedat provats. El cas ha quedat vist per sentència.