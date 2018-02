L'aparcament soterrat del mercat del Lleó corregeix les deficiències dels ascensors

L'empresa Pàrking Plaça Catalunya SA, que s'encarrega de la gestió de l'aparcament soterrat de la plaça Calvet i Rubalcava (la del mercat del Lleó ) ja ha aportat els certificats que conformin que ha reparat les tres deficiències que s'havien detectat als ascensors en una revisió anterior. Aquella revisió es va fer l 'any passat, després de vuit anys sense fer-ne cap.

Les certificacions d'una empresa especialitzada posen de manifest que s'han efectuat les tres irregularitats trobades. Per una banda hi havia un defecte greu perquè no es podia establir cap comunicació bidireccional amb l'exterior dels dos ascensors. Per altra banda hi havia dos defectes lleus: la inexistència de la barana en el sostre de cabina i que el final de cursa de l'ascensor no estava situat en el pistó.

Les deficiències es van detectar l'any passat, quan l'empresa que havia de fer la inspecció, Ascensors Serra SA, va indicar que es va trobar amb la impossibilitat de fer la inspecció. Per aquest motiu, va presentar un escrit a l'Ajuntament de Girona, com a propietari de la instal·lació, on demanava poder porta-la a terme.

Pàrking Plaça Catalunya SA gestiona l'aparcament des del 15 d'octubre de 1985, com a concessionària. No obstant això, quan l'Ajuntament va rebre aquesta petició de l'empresa que havia de fer la revisió va constatar que la dar­rera inspecció dels dos ascensors s'havia fet el 4 de desembre de 2008. La revisió que s'havia de fer el 2010 ja no va poder-se fer. En diferents decrets d'alcaldia de l'any 2010 ja s'exposaven diferents «incidències en relació amb operacions de reparació dels ascensors».

Quan l'Ajuntament va rebre la notificació d'Ascensors Serra va donar deu dies a la concessionària perquè permetés la inspecció. Aquesta va detectar tres deficiències. el consistori va donar llavors un nou termini de sis mesos perquè fes les reparacions.