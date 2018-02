L'Audiència absol el jove acusat de violar la germana a la Bisbal d'Empordà

L'Audiència de Girona ha absolt el jove acusat de violar la seva germana a la Bisbal d'Empordà. La sentència, però, no només exculpa el processat, sinó que també renya la jutgessa que va instruir el cas. El tribunal sosté que va actuar de manera "totalment desafortunada". No només a l'hora de prendre declaració a la menor, sinó també durant l'examen que se li va fer per veure si realment havia patit abusos.

Uns extrems que, de fet, l'advocat de la defensa, Jordi Colomer Constanseu, ja va posar de relleu a l'inici del judici a l'Audiència. La sentència recull que, de fet, no hi ha cap prova que incrimini el processat, i que aquelles que mitjanament s'havien aconseguit durant la instrucció, "van caure per terra com un castell de cartes". El processat s'enfrontava a una pena de fins a 13 anys de presó.

Ni proposicions lascives ni violació. La sentència de l'Audiència de Girona és categòrica a l'hora d'absoldre el jove acusat d'abusar sexualment de la seva germana, una adolescent de 13 anys, al pis de la Bisbal d'Empordà on vivien.El tribunal subratlla que el cas va quedar orfe de proves al judici. D'entrada, perquè donant la raó a l'advocat de la defensa, abans de començar la vista l'Audiència ja va anul·lar part de la instrucció.

Per una banda, tota declaració judicial (perquè la jutgessa no va informar l'adolescent que, si volia, podia no declarar en contra del seu germà). I per altra banda, també va anul·lar l'exploració que se li va fer a la menor (perquè algunes de les respostes que la noia va donar durant l'examen estaven massa dirigides per la jutgessa).

De fet, la sentència renya obertament la jutgessa que va instruir el cas i li retreu haver actuat de manera "totalment desafortunada". Una actitud que, segons subratlla l'Audiència, va provocar que les proves, d'entrada, ja estiguessin "contaminades" per aquesta "manera incorrecta" de procedir.Més enllà d'això, la sentència també posa de relleu que la mateixa germana –és a dir, la suposada víctima- es va negar a declarar al judici. "Òbviament, la seva incriminació era absolutament necessària, perquè els fets denunciats s'haurien produït amb secretisme", recull l'Audiència de Girona.



L'oncle, desacreditat

La sentència, a més, també desacredita el testimoni d'un oncle dels dos germans. De fet, com també va sostenir l'advocat Jordi Colomer, el tribunal diu que la declaració de l'oncle "resulta ben poc convincent" i que en cap cas es pot tenir en compte.Aquest home, que durant el judici va incriminar l'acusat, havia escrit cartes a la menor on li feia insinuacions sexuals. I aquí, la sentència sospita que, de fet, l'home va decidir llançar les culpes damunt del jove "amb la finalitat de desviar l'atenció dels seus requeriments maldestres i immorals".

Per tot plegat, l'Audiència conclou que no hi ha cap prova que incrimini el processat, perquè durant el judici, totes "van caure per terra com un castell de cartes". En conseqüència, la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, absol l'acusat del delicte d'agressió sexual amb l'agreujant de parentiu de què l'acusava la fiscalia.