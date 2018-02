Faran una jornada solidària per ajudar l'hípica La Crinera de Salt

Les famílies que porten els seus fills a l'hípica La Crinera de Salt, que diumenge passat va patir un greu incendi, han organitzat per aquest dissabte una jornada solidària per tal de recaptar fons i ajudar la propietària a fer front a les despeses.

Tot apunta que les flames es van originar a la llar de foc del refugi on els infants anaven a fer els àpats. Malgrat que per sort el foc no va afectar cap dels animals ni hi va haver ferits, segons explica la propietària de La Crinera, Montse Pla, sí que va destrossar tot el refugi i dos coberts on guardaven el material i es feien les festes d'aniversari. I malgrat que l'assegurança cobreix una part de les despeses, caldrà fer un esforç per recuperar l'espai.

Per això, els anomenats «crineros», que són les famílies que porten els seus fills a l'hípica, han decidit fer una xocolatada i instal·lar durant tot el cap de setmana una guardiola solidària per tal que tothom qui ho vulgui pugui col·laborar en la recuperació de l'espai, que no ha deixat de funcionar, i comprar nou material. Tal com explica la Vicky Guillaumes, una de les impulsores de la iniciativa, la idea va sorgir després que les famílies més properes a la propietària rebessin un munt de trucades de gent que volia donar un cop de mà. «És una hípica petita i familiar i entre tots fem molt de caliu», assenyala Guillaumes.

Per això, han decidit que dissabte al matí, a partir de les deu, celebraran una xocolatada popular oberta a tothom i instal·laran una guardiola per recaptar fons. Aquesta guardiola es mantindrà tot el cap de setmana, per tal que els clients de la Crinera, amics o gent que estima el món de l'hípica en general puguin col·laborar-hi.

Des de l'organització, però, fan una petició: demanen a totes les persones que vulguin anar a la xocolatada de dissabte al matí que deixin el cotxe aparcat i hi arribin a peu o en bicicleta. El motiu, a banda de garantir la sostenibilitat, és evitar el col·lapse, ja que no hi ha prou aparcament per al gran volum de gent que pot assistir-hi.